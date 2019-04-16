Play Store Üzerinden İlk Android Q Güncellemesi Yayımlandı

Google, Android Q işletim sistemi için Play Store üzerinden ilk sistem yazılım güncellemesini yayımladı. Şu ana kadar güncellemeler ayrı bir arayüz üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Android işletim sistemi performans ve stabilite açısından iOS ile arasındaki farkı her geçen gün biraz daha kapatıyor olsa da sistem güncellemeleri konusundaki fark bariz bir şekilde kalmaya devam ediyor. Google, Android sistem güncellemelerini kolaylaştırmak ve daha hızlı yayılmasını sağlamak için yeni yöntemler denemeye devam ediyor.

Android işletim sisteminin en yeni versiyonu olacak Android Q, sistem güncellemelerini hızlandıracak önemli bir özellik ile birlikte geliyor. Buna göre Android Q yüklü cihazlar, sistem güncellemelerini tıpkı bir uygulama gibi Google Play Store üzerinden alabilecekler. Bu özellik ile ilgili detaylar hala bilinmese de Google, Play Store aracılığı ile ilk sistem güncellemesini yayımladı.

Android akıllı telefonlarda hemen hemen tüm uygulama güncellemeleri Play Store üzerinden gerçekleşiyor. Sistem güncellemeleri ise cihaz üreticisinin kendi arayüzü üzerinden gerçekleşiyor (Ayarlar - Yazılım Güncellemeleri). Sistem güncellemelerinin her cihaz için ayrı ayrı dağıtılıyor olması, kullanıcıların yeni bir Android güncellemesi için aylarca beklemesine neden oluyor.

Google, sistem güncellemelerinin Play Store üzerinden yayımlanmasını mümkün kılarak yazılım güncellemelerini bir miktar da olsa hızlandırmayı hedefliyor. Bununla birlikte Android platformunda neredeyse her üreticinin kendi arayüzü bulunuyor. Bu bollukta sistem güncellemelerinin Play Store üzerinden yayımlanması ne kadar mümkün olacak bekleyip göreceğiz.