Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı teknoloji devlerinden yaptırım gelmeye devam ediyor. Şimdi de geçtiğimiz hafta Rusya'nın platformlarından para kazanamayacağını duyuran Google; Cloud, Play Store ve YouTube'un içinde bulunduğu yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı.

Rusya, şubat ayının sonuna doğru tarihe geçecek bir kararla Ukrayna topraklarına askeri operasyon başlattığını; yani savaş ilan ettiğini duyurmuştu. Bunun ardından ise dünya çapından birçok şirket Rusya’ya karşı yaptırım uygulayacağını ifade etmişti. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere teknoloji devlerinin başını çektiği birçok farklı alandan şirket, ülkedeki hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

ABD merkezli teknoloji devi Google da yaptırım uygulayan şirketlerden biriydi. Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberde, Rusya devletine bağlı medya organlarının Google platformlarından para kazanamayacağını; Gmail gibi servislerden gelir elde edemeyeceğini aktarmıştık. Şimdi gelen haberler ise dev şirketin ülkeye yönelik yaptırımlarının artırdığını gösterdi.

Rusya’da Google Play, YouTube ve Google Cloud kullanımına yönelik yeni kararlar

Reuters tarafından paylaşılan bir habere göre Alphabet’e bağlı YouTube ve Google Play, abonelikler de dahil Rusya’da bulunan tüm ödeme servislerini askıya alma kararı aldı. YouTube tarafından yapılan açıklamalarda da Rusya’daki izleyiciler için YouTube Premium, kanal abonelikleri ve Super Chat gibi özelliklerin durdurulduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Google Pay’in ülkede erişilebilir olmaya devam edeceği; ancak bunun sadece ücretsiz uygulamalar için olacağı ifade edildi.

Gelen diğer haberlerde ise Google’ın bulut hizmeti Google Cloud hakkında da yeni bir karar alındığı ifade edildi. Açıklamalara göre artık Google Cloud’a Rusya’dan yeni müşteri kabul edilmeyecek. Bir Google sözcüsü de yaptığı açıklamalarda savaş nedeniyle böyle bir karar aldıklarını, gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini ifade etti.