Google Stadia, Oyun Yapımcılarının Canını Çok Fena Yakabilir

Google, oyun dünyasını kökünden değiştirme potansiyeline sahip Google Stadia’yı bir süre önce tanıttı. Bulut sistemleri üzerinden, her türlü oyunu her türlü cihazda oynama fırsatı sınan Stadia, oyunların Netflix’i olacak. Nitekim oyun yapımcıları için tehlike çanları çalıyor.

Her tüketim teknolojisinin büyük bir hızla değiştiği yıllardayız. Genel olarak dijital hizmetlerin neredeyse hepsi abonelik modeline dönerken, oyunlar da bu işten nasibini aldı.

Sony, Nvidia gibi şirketler, bulut oyun sistemleriyle sektörel bir taban inşa ettiler. Onların tecrübeleri ise AMD ile çalışan Google’a yaradı. Dünya üzerinde 200’e yakın noktada Stadia platformu için sunucu açacak teknoloji devi, bulut sistemi üzerinde oyunlara erişim imkanı tanıyacak.

Dağıtım ağı oldukça geniş bu sistem, oyuncuların gönlünü şimdiden çaldı. Ancak bu sektörün en önemli dinamiklerinden olan oyun yapımcılarını ise bir tehlike bekliyor olabilir. Oyun yapımcısı No More Robots’un kurucusu Mike Rose’un Dijital Trends’e verdiği demece göre, Google Stadia, Spotify’ın müzik endüstrisinde yarattığı darbenin benzerini oyun endüstrisine yaşaracak.

Şimdi bu ne demek oluyor? Spotify, müzik yapımcılarının hala fiziksel olarak albüm sattıkları ve sosyal medya üzerinden reklam yarışına girdikleri bir dönemde ortaya çıkmıştı. Ortaya koyduğu model, müzik yapımcılarının tüm gelir kaynağını dijitale çevirdi. Bu aşamadan sonra şarkıları belirli bir sayıda dinlenmeyen müzisyenler para kazanamadılar. Hatta milyonlarca dinlenmeye ulaşan sanatçıların gelirleri, eski sisteme kıyasla çok çok düşük kaldı.

Bunun sonucunda bağımsız müzik yapanların sayısı arttı, ancak dev plak şirketleri ve büyük müzik yapımcıları zarara uğradı. Her biri menajerlik statüsünden çıkıp birer iletişim ajansına evrilmek zorundaydı.

Mike Rose’a göre Google Stadia, aynısını oyun yapımcılarının başına getirecek. Google Stadia üzerinden hangi oyunu, kaç kişi ve ne kadar saat oynadı sorularının cevabına göre yapımcılar gelir elde edebilecek. Eğer bir yapımcı oyununu daha uzun süreler boyunca oynatmak isterse güçlü reklam kampanyaları düzenleyecek.

Stadia’nın YouTube’daki canlı yayınlara entegre çalışacaklarını düşünürsek şöyle bir senaryo ortaya çıkıyor:

Örneğin Ubisoft, yeni Far Cry oyunu Stadia üzerinden sundu ve oynanma sürelerinden memnun değil. Bunun için YouTube’daki popüler oyun yayıncılarına giderek, izleyicilerin oyuna tek tuşla ulaşabildikleri yayınlar yaptırıp, hedeflenen oynanma süresine ve gelire ulaşabilir. Stadia üzerinde bazı oyunların reklamlı ve ücretsiz olacağı konuşuluyor. Bu model, reklam içinde reklam sistemiyle oyuncuları olabildiğince uzun süreler sistemde tutmaya dayalı olacak.

Zaten Mike Rose’un da değindiği konu tam olarak bu. Eğer büyük şirketler ve yapımcılar bu işte reklamını güzel yaparsa kazanır. Nitekim Google Stadia’daki bütçesi olmayan, yatırım alamayan bağımsız yapımcılar, para kazanmak için gereken gelir sınırına erişemeyecekler.,

Elbette tüm bu söylediklerimiz dev şirketler için değil, Daha ziyade iyi fikri ve kaliteli ekibi olan, zamanla bir dev olmayı hak eden küçük şirketler için geçerli.

Bu durumun özellikle ücretli servise dahil olacak oyunları üreten küçük çaplı yapımcılar üzerinde baskı kurduğu söyleniyor. Umarız Google, mobil platformlarında olduğu gibi bağımsız yapımcılara olan desteğini sürdürür. Aksi takdirde, sektördeki bir bağımsız yapımcının da söylediği gibi küçük şirketleri zor günler bekliyor.