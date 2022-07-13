Gün geçmiyor ki internet alemi yeni bir hezeyanla gündeme gelmesin. Bugünün gündeminde ise Google'ın Türkiye'yi bir Arap devleti olarak gösterdiği iddiası var. Bu iddia ise tabii ki doğru değil.

İnternette her geçen gün yeni bir iddia ortaya çıkmasına hepimiz alıştık. Bu iddiaların bazıları en azından komik olabilse de bazıları toplumu sinirlendirmekten ya da toplumun hassasiyetleri üzerinden etkileşim kasmaktan öteye giremiyor.

Bu paylaşımlardan biri de bugün Twitter'da karşımıza çıktı. Bir gönderide, Google aramalarında Türkiye'nin Arap devletleri arasında gösterildiği iddia edildi. Görselde Arap devletleri şeklinde yapılan aramadan sonra, bazı Arap ülkelerinin ve Türkiye'nin bayrağı görülüyor olsa da bunun nedeni farklı.

Google'a 'Arap devletleri' yazınca çıkan sonuç gerçekten Google'ın bizi Arap sanmasından mı kaynaklanıyor?

Cevap hayır. Buradaki durum aslında Google'ın başka alanlarda çok işe yarayan şahane bir özelliğinden kaynaklanıyor: Benzer aramalar. Yani diyelim ki bir konuda araştırma yapıyorsunuz, Google size diyor ki "Bak bu konuyu arayanlar şuna şuna da baktı." Böylece farklı alternatifler de görebiliyorsunuz.

Burada da aynı özelliğin bir kullanımı söz konusu. Arap devletleri şeklinde yapılan aramada da ilk önce Wikipedia'nın ilgili makalesini ve haritasını görüyoruz. O haritada da Arap devletleri yeşil renklendirilmişken Türkiye gri olarak gözüküyor.

Benzer aramalar arasında sadece Türkiye de bulunmuyor. Kullanıcıların Yaptığı Diğer Aramalar başlığı altında Arap devleti olmayan İran (Persler) ve İsrail de yer alıyor. Yani burada karşımıza çıkan durum Google'ın bizi Arap devleti sayması değil, benzer anahtar sözcüklerle veya bölgemiz için yapılan aramalarda ülkemizin de sık sık aranmasından kaynaklı bir arama tavsiyesi.