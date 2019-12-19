Google ve ona bağlı servisler olan YouTube, Gmail, Google Analytics bugün kısa süreliğine Türkiye’de erişim dışı kaldı. Türkiye’deki kullanıcılar bu durumu Google ve Rekabet Kurumu arasında yaşanan “haksız rekabet” krizine dayandırsa da durumun böyle olmadığı Google tarafından yapılan açıklamayla kesinleştirildi.

Rekabet Kurumu’nun Google’a kestiği ceza, Google’ın ceza karşılığında aldığı yaptırım kararı ve son olarak 19 Aralık’ta yaşanan erişim sorunları, siber saldırı tatbikatları… Alışık olmadığımız bir haftayı geride bırakırken yaşanan sorunlar, internette pek çok bilgi kirliliğine de neden oluyor.

Bugün yaşanan olay ise birçok kişinin bir anda panik olmasına neden oldu. Birçok kişi Google'ın en önemli hizmetlerinden olan YouTube ve Google'a erişim sağlayamadı. Bu da tüm gözleri Google'ın üzerine çekti. Olay kısa bir süre için kullanıcıları etkilemiş olsa dahi kullanıcıların Google hizmetleri eksikliği çok bariz bir şekilde hissedildi. Birçok kişi Google'ın yaptırım uygulamaya başladığını düşünmüş olsa da Google, durumun uzaktan yakından bununla ilişkili olmadığını ifade eden bir açıklama yaptı.

Google'dan erişim sorunu açıklaması:

Google, yaklaşık bir saatlik kesintinin sonucunda Google Cloud üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:

"Google'ın Bulgaristan'daki ağı üzerinden yönlendirilen trafiği etkileyen birden fazla eşzamanlı fiber kesintileri sorunu, 2019-12-19 02.36 ABD/Pasifik tarihi itibarıyla tüm etkilenen kullanıcılar için çözüldü. Google hizmetleri, erişim için birincil olarak Bulgaristan ağ noktamızı kullanan kullanıcılar için belirli bir süre erişilemez durumda kaldı. Sorunu çözmeye çalışırken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun asıl nedenini belirledik ve olumsuz etkilenen trafiği farklı kısımlara yönlendirdik. Sorun hakkında bir iç soruşturma başlatmış durumdayız ve ileri bir tarihte ayrıntıları kamuoyuna duyuracağız."

Google'ın Rekabet Kurumu ile arasında geçen sıcak ilişki hâlâ tüm gerginliğini koruyor. Ayrıntılardan anında haberdar olmak için bizi takip edebilir ya da bağlantıdaki haberimizi kontrol edebilirsiniz.