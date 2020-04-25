Görevimiz Tehlike filminin çekimleri, koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmişti. Filmin, İtalya'nın Venedik şehrindeki ilk etap çekimleri durdurulmuştu. Paramount, filmin 7. ve 8. yapımlarının vizyon tarihlerinin değiştiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Tom Cruise’un başrolünde olduğu aksiyon serisi Görevimiz Tehlike 7’nin İtalya’daki çekimlerine, neredeyse diğer tüm filmler gibi ara verilmişti. Paramount, serinin sonraki iki bölümü olan “Görevimiz Tehlike 7” ve “Görevimiz Tehlike 8”in vizyon tarihlerini erteledi.

Başlangıçta 23 Temmuz 2021'de sinemalarda gösterime girmesi planlanan yedinci bölüm 4 ay sonraya, yani 19 Kasım 2021 tarihine ertelendi. Sekizinci bölüm için yapılan planlamalar ise, 5 Ağustos 2022 tarihi içindi ancak, yapılan değişiklikle 4 Kasım 2022'ye ertelendi. Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri Venedik'te başlamıştı ve ilerleyen zamanlarda ülkedeki başka bölgelere de taşınacaktı. Ancak salgın, prodüksiyona darbe vurdu.

Görevimiz Tehlike'nin 7. ve 8. yapımının tarihi belli oldu:

Çekimler süresiz olarak duraklatıldığında, öngörülen takvime bakıldığında filmin zamanında tamamlanabilmesi zaten mümkün değildi. Dolayısıyla erteleme kararı kaçınılmazdı. Paramount yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın, ekibimizin güvenliği nedeniyle üç haftalık prodüksiyon planını değiştiriyoruz. Bu süreçte ekibimizin kaygılarına kulak vermek istiyoruz ve prodüksiyon başlayana kadar evlerine dönmelerine izin veriyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Görevimiz Tehlike 7, koronavirüs salgınından etkilenen tek film değil. James Bond serisinin 25. filmi “No Time to Die”ın Çin'de gerçekleşmesi planlanan galası ve basın turu da salgın nedeniyle iptal edilmişti. Koronavirüs salgını ayrıca, Çin'de birçok sinema salonunun ve müzenin de kapatılmasına neden olmuştu.

Venedik'teki çekimler, koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu:

Christopher McQuarrie tarafından yönetilen Görevimiz Tehlike 7'nin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Nicholas Hoult ve Shea Whigham gibi yıldızlar yer alıyor. Salgında işler ters gitmezse Görevimiz Tehlike tutkunları, filmin 7. serisine önümüzdeki yıl kavuşacak.