Box Office verilerine göre Görünmez Adam filmi, ilk gününde başarılı bir sonuç yakalayarak 9,8 milyon gişe hasılatı elde etti. Filmin hafta sonunu 27 milyon dolarla kapatması bekleniyor.

Vizyona giren filmlerin ilk gün hasılatları, genel olarak filmin elde edeceği toplam hasılatı öngörmek adına bazı ipuçları veriyor. Daha önce birçok kez örneğine şahit olduğumuz bu durum, bahsi geçen filmlerinin başarısı hakkında da yorum yapılabilmesini ağlıyor. Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok bölgede 28 Şubat günü vizyona giren Görünmez Adam filmi, ilk gününde rakiplerini geride bırakarak başarılı bir hasılat elde edeceğinin sinyallerini verdi.

Orijinal adı 'The Invisible Man' olan ve ülkemizde Görünmez Adam ismiyle beyaz perdede yerini alan yapım, H.G. Wells'in ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Zengin bir bilim insanıyla evli olan ve sürekli olarak şiddete maruz kalan Cecilia Kass'in aldığı miras haberi sonrası yaşadığı durumlar ve akıl sağlığını kaybetmesini anlatan Görünmez Adam, korku ve gerilim türünde bir film olarak vizyondaki yerini almış durumda.

Box Office: 'Görünmez Adam, ilk gününü 9,8 milyon dolar hasılatla kapattı'

Universal Studios yapımı olan Görünmez Adam, Box Office verilerine göre ilk gününde 9,8 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da yaklaşık 61 milyon TL'ye karşılık geliyor. Box Office Türkiye'deyse şu an film hakkında herhangi bir veri yer almıyor.

Başarılı açılışın ardından kendinden söz ettiren Görünmez Adam filmi, analistlere göre bu hafta sonunu yaklaşık olarak 27 milyon dolarla kapatacak. Bu hasılat, açılış haftası için iyi bir rakam diyebiliriz.

Leigh Whannell tarafından yazılıp yönetilen ve Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Michael Dorman, Harriet Dyer gibi önemli isimleri bir araya getiren Görünmez Adam filmi, şu an ülkemizde 215 ayrı salonda gösterimde. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilir, filme gittiyseniz düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Görünmez Adam fragmanı: