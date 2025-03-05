ABD'de bir mahkeme, Elon Musk'ın OpenAI'ın kâr eden bir şirkete dönüşünün engellenmesi talebini reddetti. Musk, şirketin ana amacından saptığı iddiasıyla dava açmıştı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir zamanlar kendisinin de içinde yer aldığı yapay zekâ devi OpenAI ile son zamanlarda gerginlik içerisindeydi. Hatta Musk, OpenAI’a amacından saptığı gerekçesiyle davalar açmıştı. Bu davalarda, şirketin insanlığa yardım etme hedefinden vazgeçtiğini söylüyor ve kâr eden bir firma olma planının engellenmesini istiyordu.

Şimdi ise bu dava hakkında sonuç çıktı. Kaliforniya’da bulunan Yvonne Gonzalez Rogers isimli bir hâkim, Musk’ın OpenAI’ın kâr eden bir firmaya dönüşmesini engelleme talebini reddetti.

Yeterli kanıt sağlanamadığı için reddedilse de hakim, konuya ilişkin bir duruşmaya hazır olduğunu belirtti

Yargıcın bu kararı almasındaki nedenin, Musk tarafından konuya ilişkin yeterli kanıt sağlanamaması olduğu aktarıldı. Ancak buna rağmen Rogers, OpenAI’ın dönüşüm planının hukuka aykırı olduğu iddiasına dayanan hızlandırılmış bir duruşma yapmaya da hazır olduğunun altını çizdi.

Hâkim devamında bu tarz kararların önemli zararlara yol açabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kamu parasının kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun kâr amacı güden bir kuruluşa dönüşümünü finanse etmek için kullanılması telafisi imkânsız zararları meydana getirir.”

Reddetme kararı gelse de hâlâ Musk’ın bir şansı olabileceğini anlayabiliyoruz. Yeterli kanıt toplayıp toplayamayacağı ve bir duruşma gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil.

Elon Musk’ın birkaç hafta önce OpenAI’ı 97,4 milyar dolara satın almaya çalıştığını görmüştük. Yine benzer nedenden dolayı bunu yaptığını belirtmişti. OpenAI yönetim kurulu ise bu teklifi oy birliğiyle reddetmişti.