Greta Thunberg, Şimdi de Davos Zirvesi'nde Yargı Dağıttı

Geçtiğimiz yıl Time Dergisi tarafından yılın kişisi seçilen iklim aktivisti Greta Thunberg, İsviçre'de düzenlenen Davos Dünya Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yaptı. Greta, liderlere ve medyaya seslenerek iklim krizine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50.'si düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda siyasetçilere ve iş insanlarına hitap eden Greta Thunberg, dünya çapındaki iklim protestolarının iklim krizine karşı mücadele konusunda 'sadece ilk adım' olduğunu ve çok daha fazlasının yapılması gerektiğini açıkladı.

Greta Thunberg, konuşmasına iklim değişikliğiyle ilgili raporlarla başlayarak, küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için şansımızın %67 olduğunu söyledi. Ayrıca yıllık karbondioksit salınımının 42 gigaton olduğunu belirten Greta, günümüzün emisyon seviyeleri ile kalan kredimizin 8 yıldan daha az olduğunu belirtti.

Genç aktivist, zengin ülkelerin sıfır emisyona çok daha hızlı bir şekilde inmeleri ve daha sonra fakir ülkelere yardımcı olmaları gerektiğini, böylece dünyanın daha az şanslı bölgelerindeki insanların yaşam standartlarını yükseltebileceklerini ifade etti. Söylemlerinin bilimsel verilere dayandığını vurgulayan Greta, "Bilim insanlarını dinleyin ve şimdi harekete geçin" çağrısında bulundu.

Hükümetlerin iklim krizi karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Greta, "Buna gerçek bir kriz muamelesi yapmazsak, sorunu çözemeyiz. Hepimiz çevre ve iklim için mücadele ediyoruz. Eğer buna daha geniş bir perspektiften bakarsanız, aslında hiçbir şey yapılmadığını görürsünüz. Bundan çok daha fazlası gerekiyor. Bu sadece ilk adım." dedi.

Greta Thunberg: Siz bunu anlayana kadar ben tekrar edeceğim

Greta, bu konuşmaları tekrar tekrar yapacağını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse, medya organlarının veya iktidardaki insanların bunların ne anlama geldiğini anladığını sanmıyorum. Bunları haber yapmak istemediğinizi ve konuşmak istemediğinizi biliyorum, ama eminim ki bu sayıları siz de anlayana kadar tekrarlamaya devam edeceğim." dedi.

Forum öncesinde açıklanan Küresel Riskler Raporu’nu kamuoyuna sunan Davos uzmanları, dünyayı gelecek 10 yılda tehdit edecek en büyük 10 riskin beşini iklim krizi ve çevresel risklerin oluşturduğunu açıkladı.