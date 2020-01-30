Greta Thunberg, İsminin ve Hareketinin Patentini Alıyor

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, isminin ve kurduğu ‘Gelecek için Cuma Günleri’ hareketinin isim haklarını almak için patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Thunberg, kendisi üzerinden ticari fayda sağlayanları engellemek adına böyle bir adım attığını ifade etti.

Geçtiğimiz yılın en fazla konuşulan isimlerinden biri olan 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, eylemleri ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. Kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Thunberg, kendisi ve hareketi adına pazarlama yapan, ürün satan ve para toplayan insanlar olduğunu söyledi.

Kendisini temsil ettiğini iddia ederek üst düzey kişilerle, siyasetçilerle, basınla, sanatçılarla iletişime geçen kişiler olduğundan şikayet eden İsveçli iklim aktivisti, isminin ve kurduğu ‘Gelecek için Cuma Günleri’ hareketinin isim haklarını almak için patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

"Size garanti ediyorum, benim ya da harekete katılan diğer kişilerin markalaşma isteği yok. Ancak maalesef buna mecbur kaldık” ifadelerini kullanan Thunberg, 'Gelecek için Cuma Günleri' hareketinin finansal yönüyle daha sağlıklı ve şeffaf bir şekilde ilgilenebilmek için ailesiyle beraber bir vakıf kurduklarını da belirtti. Söz konusu vakfın kar amacı gütmeyeceğinin altını çizen Thunberg, amaçlarının ekolojik, iklimsel ve sosyal sürdürülebilirlik ile ruh sağlığını desteklemek olduğunu söyledi.

2018 yılında İsveç hükümetinin iklim değişikliği konusundaki politikalarını protesto etmek için cuma günleri okula gitmeyi reddeden Thunberg, İsveç parlamentosu önünde yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu. Kısa sürede müthiş bir etki yaratan 17 yaşındaki aktivist, iklim değişikliği ile mücadelenin simge isimlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı etkileyici konuşma sayesinde adını tüm dünyaya duyuran Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump’a attığı bakışla da sosyal medyaya damga vurmuştu. İsveçli genç çevre aktivisti, 2019 yılında TIME dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçilmişti.