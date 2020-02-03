Greta Thunberg, Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterildi

İsveç’te iki milletvekili, 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’i bu yılın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Milletvekilleri Jens Holm ve Hakan Svenneling, genç aktivistin adını adaylık sürecinin sona ermesinden hemen önce listeye ekledi.

İsveçli iki milletvekili, aktivist Greta Thunberg’ü Nobel Barış Ödülü için aday gösterdi. Nobel Ödül Komitesi kurallarına göre herhangi bir ulusal meclisin ya da hükûmetin üyesi ile devlet başkanları, birini aday gösterme hakkına sahip.

Geçen yıl da Norveçli vekiller tarafından aday gösterilen Thunberg, çevre konusundaki çalışmalarıyla biliniyor. Thunberg’ün geçtiğimiz yıl dünya liderlerine hitap ettiği konuşması, bilindiği üzere büyük ilgi çekmiş ve dünya genelinde yankı uyandırmıştı.

Nobel Ödül Komitesi adayları açıklamıyor:

Nobel Ödül Komitesi, ödüller sahiplerini bulmadan önce adayları açıklamıyor. Bir Norveçli yetkilinin ödüle Hong Kong protestocularını aday gösterdiği biliniyor. Çin hükûmetinin baskıcı politikalarına karşı çıkan Hong Kong halkı da geçtiğimiz yıl oldukça dikkat çekmişti. Temsilci Guri Melby, “2020 Nobel Barış Ödülü’ne temel demokrasi ve ifade özgürlüğü için her gün canlarını ve güvenliklerini riske atan Hong Kong halkını ödüle aday gösterdim. Bunun #StandWithHongKong hareketi için cesaret vereceğini umuyorum” demişti.

Holm ve Svenneling ise Associated Press’e yaptıkları açıklamada, Thunberg’ün politikacıların iklim krizi konusunda gözünü açmak için çok çalıştığını ve karbon salınımımızı azaltmamızın yanı sıra Paris Anlaşması'na uymamız için barış adına hareket ettiğini söylediler.

Thunberg, çevre eylemlerinin yüzü olmuştu:

Greta Thunberg, eylemlerine bundan 3 yıl önce İsveç Parlamentosu önünde başlamıştı. Daha sonra genç aktivistin eylemleri dünya çapında milyonlarca kişiye ilham verdi. Thunberg’ün protestoları daha geniş çaplı küresel ısınma eylemine ön ayak olmuştu.

Thunberg, aynı zamanda Fridays For Future adlı bir hareketin de kurucusu oldu ve dünya çapında pek çok genç öğrencinin katıldığı eylemler düzenlendi. Gençler, yetişkinlerin ve politikacıların çok yavaş hareket ettiğini savunuyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Toplantısı’nda “Bütün bunlar yanlış. Ben burada dikiliyor olmamalıydım. Okyanusun öteki tarafındaki okuluma dönmüş olmalıydım. Yine de hepiniz benden umut bekliyorsunuz? Nasıl cüret edersiniz! Boş sözlerinizle benim hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız ama buna rağmen şanslılardanım. İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor. Bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel bir yok oluşun başlangıcındayız ve bütün konuştuğunuz para ve ekonomik büyüme masalları. Nasıl cüret edersiniz?” şeklinde ifadelerin dikkat çektiği bir açıklama yapmıştı.

Greta Thunberg’ün hareketleri çok tartışılmıştı. Genç aktivistin adaylığı konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Greta Thunberg ödülü hak ediyor mu?