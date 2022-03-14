Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları sosyal medyanın gündemindeydi. Sosyal medyada kullanıcıların destek yağdırdığı sağlık çalışanlarına tepki gösterenler de vardı.

Bir süredir meslekleri sebebiyle maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddete dikkat çekmek isteyen doktor ve diğer sağlık çalışanlarının, seslerini duyurmak adına grev yapması son zamanlarda sık sık gündeme gelmeye başladı. Sağlık çalışanları kısa bir süre önce bu grevlere bir yenisinin daha ekleneceğini; Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla 14 ve 15 Mart tarihleri süresince grevde olacaklarını ifade etmişti.

Polisin karşı çıkması sonucunda kötü görüntülerin ortaya çıktığı bugün gerçekleşen grev ve Tıp Bayramı sebebiyle #doktorumunyanındayım hashtag’i Twitter’da gündem oldu. Hakkında binlerce tweet atılan hashtag ile doktorların dayanışmasına olan desteklerini sosyal medya üzerinden duyuranlar çoğunluktayken, bazı kullanıcılar da grev sebebiyle randevularını iptal eden doktorlara tepkilerini gösterdi.

Sağlık çalışanları sosyal medyanın gündeminde

Sağlık çalışanlarına uygulanan anlamsız şiddet, sağlık sektörünün problemleri arasında en üst sırada yer alıyor. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları; aldıkları hizmetin sonucundan memnun olmayan, sağlık sisteminin belli bir randevu sistemi üzerinden çalıştığı gerçeğini göz ardı ederek istedikleri şey o an olsun isteyen ve dahası, onların da birer insan olduğunui unutarak robot gibi davrananlar sebebiyle oldukça zor zamanlar geçirebiliyor.

Sözlü bir şekilde başlayan birçok tartışma çoğu zaman fiziksel saldırıya, hatta maalesef ki sağlık çalışanın ölümüne kadar ilerleyebiliyor. Bu konuda adım atılmasını ve şartların düzeltilmesini isteyen sağlık çalışanları da bir süredir seslerini grevler aracılığıyla duyurmaya çalışıyor.

Tıp Bayramı, kötü manzaralarla geçti

Bugünün Tıp Bayramı olması sebebiyle Taksim’de bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyeleri polisin müdahalesiyle karşı karşıya kalmış, çıkan arbede sırasında 89 yaşındaki bir hekim yerlerde sürüklenmişti.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi ise grev sebebiyle durumu acil olmayan hastaları geri çeviren sağlık çalışanlarını sözlü bir şekilde tehdit etmiş, olayın yaşandığı anların videosu sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İşte Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarına gelen destek ve tepki mesajları

Doktorların grev kararını eleştirenler de vardı