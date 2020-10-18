Grip ve COVID-19 Ölüm Riskini 6 Kat Artırıyor

Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda COVID-19 ölüm riskini 6 kat artıran faktör buldu. Araştırmaya göre gribe ve koronavirüse peş peşe yakalanmak ölüm riskini 6 kat artırıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 40 milyon insana bulaşan ve 1,1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı halen geniş kitlelerin kullanabileceği etkili bir aşı veya ilaç geliştirilmiş değil.

Ancak bilim insanlarının virüs üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda her geçen gün virüs ve virüsün etkileri daha iyi anlaşılıyor. Yapılan yeni bir araştırmada da COVID-19 ölüm riskini 6 kat artıran yeni bir faktör keşfedildi.

Gribe ve COVID-19'a peş peşe ölüm riskini 6 kat artırıyor

Liverpool Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre gribe ve koronavirüse peş peşe yakalanmak ölüm riskini 6 kat artırıyor. Araştırmacılar, bu çalışma kapsamında fareler üzerinde bir deney gerçekleştirdi. Deneyde birinci fare grubuna sadece koronavirüs, ikinci fare grubuna art arda grip ve koronavirüs bulaştırıldı.

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda gribe ve koronavirüse peş peşe yakalan grubun hastalığı daha ağır geçirdiği gözlemlendi. Çalışmayı gerçekleştiren isimlerden bir tanesi olan Profesör James Stewart, "Grip bulaştırılan farelere replikasyonu azaltılmış koronavirüs enjekte edilmesine rağmen, bu grupta artan enflamatuar tepki gözlemlendi. Bu, insanların COVID-19’u ağır geçirmelerinin ana nedenidir" ifadelerini kullandı.

Deney kapsamında gözlemlenen bir diğer şey de ölüm oranı oldu. Hem grip hem de koronavirüs bulaştırılan gruptaki farelerin ölüm oranı birinci gruba göre 6 kat daha yüksek çıktı. Uzmanlara göre bunun sebebi ise vücutta aynı anda birkaç patojenin dolaşımı. Bundan sebep aralarında rekabet oluşuyor ve vücuttaki olumsuz etkisi artıyor.