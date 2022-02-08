GTA 5'in Son 3 Aydaki Şaşırtan Satış Adedi Açıklandı

Take-Two Interactive, bugün 2021'in son çeyreğine dair finansal raporunu yayımladı. Raporda GTA V'in son üç aylık dönemde 5 milyon adet daha sattığı bildirildi. Ayrıca Take-Two CEO'su, şirket ve NFT'ler hakkında olumlu yönde bir açıklamada da bulundu.

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in ve BioShock, Borderlands gibi pek çok serinin geliştiricisi 2K'nın çatı şirketi Take-Two Interactive, bugün 2021’in son çeyreğine dair finansal sonuçlarını yayımladı. Şirketin paylaştığı sonuçlar beklentilerin üstünde kalırken, raporda bazı öne çıkan detaylara da yer verildi.

Take-Two Interactive, 2021’in son 3 ayında toplamda 903 milyon dolar kazanç elde ettiğini açıkladı. Bu gelir, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde artış gösterdi. Take Two CEO’su Strauss Zelnick ise sonuçların paylaşıldığı raporda NFT’ler ve GTA serisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

GTA V, son 3 ayda 5 milyon kopya daha sattı

2013 yılında çıkış yapmasına rağmen günümüzün en popüler oyunları arasında yer almaya devam eden GTA V, yapılan açıklamaya göre 2021’in son çeyreğinde, yani 2021'in son 3 ayında 5 milyon kopya daha sattı. Böylelikle oyunun toplam satış rakamı 160 milyona yükseldi. GTA serisinin tamamının satış sayısıysa 15 milyon adet artarak 370 milyona çıktı.

CEO Zelnick, yaptığı açıklamada bir sonraki GTA oyununa dair de sözler söyledi. Rockstar’ın yeni bir GTA oyunu üzerinde çalışması konusunda heyecan duyduğunu ifade eden Zelnick, oyunun mükemmel olacağına dair bir şüphesinin olmadığını ve GTA kataloğunun performans göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Rockstar, NFT’ye inanıyor

Günümüzün en tartışılan teknolojilerinden birisi olan NFT’ler hakkında konuşan CEO Zelnick, “NFT’lerin gerçek olduğuna inanıyoruz.” açıklamasında bulundu. “Dijital ürünlere inanıyoruz, nadir ürünlere inanıyoruz, koleksiyonlara inanıyoruz. Endişemiz, devam eden bir spekülasyon olması.” diye konuşan Zelnick, açıklamasını gelecekte Take-Two’un kataloğunun NFT’lerle uyması için bir fırsat olacağına inandıklarını, kendilerinin de spekülasyondan uzak duracağını söyleyerek sonlandırdı.