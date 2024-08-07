Rockstar, GTA 6'yı daha da zengin hâle getirecek olan bir mod sistemi üzerinde çalışıyor.

Uzun yıllardır beklenen GTA 6, piyasaya çıktığında detaylı mod araçlarına sahip olacak. Popüler mod FiveM'i geliştiren ekibi satın alan Rockstar, GTA 6'nın rol yapma unsurları içereceği yönündeki iddiaları da alevlendirmişti. Son gelen haberlere göre FiveM sonunda konsollara da gelecek. GTA Online için de modlar görmemiz mümkün olabilecek.

İddialara göre Rockstar, FiveM'i satın almadan önce bu moda rakip bir mod geliştiriyordu. Bu proje yeniden başlatıldı ve görünüşe göre Rockstar'ın GTA Online planlarının önemli bir parçası oldu.

Oyuncular oyunu şekillendirecek

GTA ile ilgili sızıntıları ile bilinen GTAFocal, bu projenin Rockstar'ın yeni çevrimiçi mod araçları ile kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik miktarını önemli ölçüde arttıracak. Tez2 tarafından keşfedilen GTA Online Bottom Dollar Bounties DLC'sindeki bir dosya da Rockstar'ın kendi görevlerimizi oluşturmamızı sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

İddialara göre yeni özelliklerin konsollara getirilme olasılığı da var ve GTA 6 çıktığında da oyunu canlı tutacak bir yol olarak gösteriliyor. Böylece oyun, güncellemeler yavaşladığında bile dinamizmini ve yeni içerik potansiyelini korumuş olacak.

GTA 6'nın çevrimiçi kısmı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor ancak daha önceki sızıntılar GTA 6 Online'a işaret ediyor. Ayrıca Rockstar'ın Online versiyondan elde ettiği yüksek kazanç, firmanın GTA Online'dan vazgeçmeyeceğini düşündürüyor.