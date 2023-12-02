Rockstar Games'in paylaştığı GTA 6 duyurusu, sosyal medyada diğer şirketlerin arasında akım hâline geldi.

Yıllar geçti. Kimimiz umudumuzu yitirdik, kimimiz de başımızı dik tutup bu anın hayaliyle yanıp tutuştuk. En sonunda Rockstar, bir sonraki GTA oyunu için paylaşacağı fragmanın tarihini paylaştı. Sadece paylaşılan duyuru görseline bakarak bile sayısız spekülasyonun yapıldığı bu paylaşım, sosyal medyada diğer şirketler tarafından da takip edildi.

Görseldeki palmiyelerden, yazıdaki 1 ve 5’ten 6 anlamının çıkarılması, kullanılan renklerin Vice City oyununu andırması ve bunlara benzer farklı detaylar, diğer oyun firmaları tarafından da takip edildi. Tabii bu durum akıma dönmeden önce yapanlar da alay konusu hâline geldi.

Rockstar'ın ana duyurusu:

Rockstar duyurusunu takip eden diğer oyunlar ve şirketler:

Fall Guys:

Halo Infinite:

Call of Duty: Warzone

Rockstar Games'in GTA 6 fragmanı duyurusu, güncel olarak 1 milyondan fazla beğeni aldı ve 118,6 milyon kez görüntülendi. Hâlâ etkisini sürdürmekte olan bu duyurudan tam olarak ne elde edeceğimizi görebilmek için 5 Aralık 2023, saat 17:00'ı beklememiz gerekiyor.

Rockstar, daha önce de fragmanın haberini vermişti.

Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutlayacağız. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde gerçekten tutkulu olduğumuz oyunlar yaratma fırsatına sahip olduk.



Siz olmasaydınız, bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için hepinize çok minnettarız.



Rockstar Games, 1998 yılında video oyunlarının da diğer eğlence türleri kadar kültür açısından vazgeçilmez olabileceği fikri üzerine kuruldu ve bu evrimin bir parçası olma çabalarımızda sevdiğiniz oyunları yarattığımızı umuyoruz.



Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Fragman yayınlandığında fragman analizimizi sizinle paylaşıyor olacağız.