Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın ilk başta sadece konsollara gelmesi ve PC için çıkışının daha sonraya kalması hakkında konuştu.

Tarihin en çok beklenen oyunlarından biri diyebileceğimiz GTA 6, bu yılın sonbaharında bizlerle buluşacak. Yapım, ilk başta PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek. PC için çıkışı ise muhtemelen birkaç yılı bulacak.

Şimdi ise Rockstar’ın bu yaklaşımı hakkında direkt olarak çatı şirket Take-Two’nun patronundan açıklama geldi. IGN'e konuşan CEO Strauss Zelnick, bu oyunda yaklaşımlarını değiştirmek gibi bir planlarının olmadığını belirtti.

“Piyasaya sürme yaklaşımımız GTA 6’da değişmeyecek”

Zelnick, yaptığı açıklamada Take-Two’nun tüm platformlara aynı anda çıkarmama yaklaşımının devam ettiğinin altını çizdi ve GTA 6’da bunun değişmeyeceğini aktardı. GTA 6 konusundaki planlarının da bu yüzden aynı olduğunu ifade etti.

Aslında Take-Two, her oyununda bu yaklaşımı sergilemiyor. Örneğin Civilization 7, tüm platformlara aynı anda çıkan bir yapım. Fakat GTA 6 gibi çok büyük yapımlarda konsol önceliği devam ediyor.

Zelnick, PC pazarının inanılmaz büyüdüğünü ve konsolların eski hâline benzemeye başladığını da kabul etti. CEO’ya göre oyunun PC versiyonu, toplam satışların %40 civarını oluşturabilir. Buna rağmen hâlâ geç çıkarmak istemeleri ise dikkat çekici.

GTA 6’nın PC için ne zaman geleceği şimdilik belirsiz. GTA 5’te 2 yıla yakın bir süre sonra çıkış yapmıştı. GTA 6’da da benzer bir durumun yaşanması muhtemel.