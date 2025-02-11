Tarihin en çok beklenen oyunlarından biri diyebileceğimiz GTA 6, bu yılın sonbaharında bizlerle buluşacak. Yapım, ilk başta PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek. PC için çıkışı ise muhtemelen birkaç yılı bulacak.
Şimdi ise Rockstar’ın bu yaklaşımı hakkında direkt olarak çatı şirket Take-Two’nun patronundan açıklama geldi. IGN'e konuşan CEO Strauss Zelnick, bu oyunda yaklaşımlarını değiştirmek gibi bir planlarının olmadığını belirtti.
“Piyasaya sürme yaklaşımımız GTA 6’da değişmeyecek”
Zelnick, yaptığı açıklamada Take-Two’nun tüm platformlara aynı anda çıkarmama yaklaşımının devam ettiğinin altını çizdi ve GTA 6’da bunun değişmeyeceğini aktardı. GTA 6 konusundaki planlarının da bu yüzden aynı olduğunu ifade etti.
Aslında Take-Two, her oyununda bu yaklaşımı sergilemiyor. Örneğin Civilization 7, tüm platformlara aynı anda çıkan bir yapım. Fakat GTA 6 gibi çok büyük yapımlarda konsol önceliği devam ediyor.
Zelnick, PC pazarının inanılmaz büyüdüğünü ve konsolların eski hâline benzemeye başladığını da kabul etti. CEO’ya göre oyunun PC versiyonu, toplam satışların %40 civarını oluşturabilir. Buna rağmen hâlâ geç çıkarmak istemeleri ise dikkat çekici.
GTA 6’nın PC için ne zaman geleceği şimdilik belirsiz. GTA 5’te 2 yıla yakın bir süre sonra çıkış yapmıştı. GTA 6’da da benzer bir durumun yaşanması muhtemel.