Oyun şirketi Corsair'in CEO'su, GTA 6'nın çıkışının beklenenden çok daha erken olabileceğini iddia etti.

Tarihin en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6, bu yılın sonbaharında resmen çıkış yapacak. Ancak yapım, daha önceki oyunlarda olduğu gibi ilk başta sadece PS5 ve Xbox Series X/S olmak üzere konsola gelecek. PC için çıkışı ise daha sonra olacak.

Oyunseverler, yapımın ne zaman PC’ye geleceğini merak ediyordu. Oyun şirketi Corsair’ın CEO’sundan buna ilişkin bir iddia geldi.

2026’nın başında PC’ye gelebilir

CEO Andy Paul, şirketin 4. çeyrek kazanç çağrısında GTA 6’ya ilişkin konuştu. Paul, GTA 6’nın 2026’nın başlarında resmen PC için de çıkış yapabileceğini ifade etti. Ayrıca oyunu en çok beklenen donanım gerektiren oyun olarak da nitelendirdi.

GTA 6’nın 2026 başında gelmesi gerçekten de oyunseverler için sevindirici olacaktır. Rockstar, önceki GTA oyunlarında bayağı bir süre sonra PC çıkışını yapıyordu. Örneğin GTA 5, konsola geldikten yaklaşık 2 yıl sonra PC’ye gelmişti.

GTA 6’nın PC’ye gelişi hakkında birkaç gün önce direkt Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick’ten de bir açıklama gelmişti. Zelnick, yeni GTA oyunlarında yıllardır devam eden bu yaklaşımlarını devam ettireceklerini ancak PC pazarının ne kadar önemli ve büyük olduğunu da bildiğini ifade etmişti.