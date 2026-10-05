GTA 6'nın yaş sınırı ortaya çıktı. Oyunda yüksek derecede şiddet, kan, madde kullanımı ve cinsellik olacağı görüldü.

19 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6 hakkında her geçen gün yeni bilgiler geliyor. Şimdi ise oyun, Avrupa derecelendirme kuruluşu PEGI’nin web sitesinde kısa süreliğine belirdi. Daha sonra kaldırılsa da oyunun yaş derecelendirmesi ortaya çıkmış oldu.

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Kısa süreliğine aktif kalan derecelendirme sayfasına bakıldığında oyunda “PEGI 18”, yani 18** yaş ve üst yaş sınırlaması olacağı **görüldü. Bununla birlikte oyunda yer alacak uygunsuz içerikler de belli olmuş oldu.

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Bugüne kadarki en yetişkin içerikli GTA oyunlarından biri olacak

PEGI listelemesi, oyunda Jason Duval ve Lucia Caminos adında iki suçluyu kontrol edeceğimiz ve bu ikilinin başarısız bir soygunun ardından Vice City’de derin bir suç komplosuna sürükleneceğini gösterdi. Oyunun şiddet dozu "yüksek gerçekçiliğe sahip ve kanlı" olarak nitelendirilirken bazı silahların uzuv kopması ve kafa kesilmesi gibi detaylı hasarlara yol açabileceği aktarıldı.

Madde kullanımı tarafında ise sızıntı, Vice City atmosferinde uyuşturucuların son derece belirgin bir yer tutacağını savunuyor. Buna göre oyuncular envanterlerinden doğrudan uyuşturucu bile kullanabilecek. Ayrıca oyunda yoğun cinsel temalar, çıplaklık ve kurgusal gece kulüplerinde oyuncunun ellerini dansçıların bedeninde hareket ettirmesine izin veren etkileşimli özel dansların yer alacağı da belirtildi.