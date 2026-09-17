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GTA 6'nın Resmî Şarkılarını İçeren Plak Duyuruldu (En Azından Bu Fiziksel Geliyor)

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Rockstar Games, GTA 6'nın resmî şarkılarını içeren 34 parçalık yeni plak albümünün ön siparişe açıldığını duyurdu.

GTA 6'nın Resmî Şarkılarını İçeren Plak Duyuruldu (En Azından Bu Fiziksel Geliyor)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'nın kutulu sürümünün gelmeyecek olması hâlâ oyuncular tarafından tepki ve üzüntüyle karşılanıyorken Rockstar Games beklenmedik bir hamle yaptı.

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Son birkaç gündür Travis Scott’tan PinkPantheress’e kadar pek çok sanatçının GTA 6 şarkıları arasında yer alacaklarına dair verdikleri ipuçları nihayet resmiyete kavuştu. Güvenilir sızıntı kaynağı billbil_kun'un iddialarının hemen ardından Rockstar Games, oyunda yer alacak müzik albümünü doğruladı.

Vice City ruhunu yansıtan 34 özel parça ve koleksiyon sürümü

Rockstar Games tarafından resmî olarak duyurulan "Grand Theft Auto 6: The Album", Vice City ve Leonida'nın dinamik atmosferini yansıtan 34 orijinal parçadan oluşuyor.

Dijital platformların yanı sıra koleksiyoncular için özel fiziksel plak formatında da basılacak olan albümün ön siparişleri farklı sürüm seçenekleriyle globalde başlamış durumda.

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