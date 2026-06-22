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GTA 6 Seslendirme Kadrosundan Bir İsim Daha Belli Oldu: Kendisini Wolverine Oyununda da Göreceğiz!

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Eylül ayında çıkacak Marvel's Wolverine'de yer alacak seslendirmenlerden biri GTA 6'da da rol alacak.

GTA 6 Seslendirme Kadrosundan Bir İsim Daha Belli Oldu: Kendisini Wolverine Oyununda da Göreceğiz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sızan yeni detaylara göre oyun sektörünün en çok beklenen yapımı GTA 6'da oldukça tanıdık bir ses duyacağız.

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Eylül ayında çıkacak olan Marvel’s Wolverine oyununda Sabertooth karakterine hayat veren Brett Gipson, görünüşe göre GTA 6'da da yer alacak. Oyunseverler ünlü oyuncunun resmî özgeçmişinde GTA 6 seslendirme kadrosunda yer aldığını keşfetti.

İçerikten Görseller

GTA 6 Seslendirme Kadrosundan Bir İsim Daha Belli Oldu: Kendisini Wolverine Oyununda da Göreceğiz!
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"Ellis", GTA 6'nın duyurulmamış karakterlerinden biri

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Gipson’ın Actors Access profilinde yer alan bilgilere göre oyuncu GTA 6'da "Ellis" adında bir yardımcı karaktere hayat veriyor. Ellis'in kim olduğu, ana karakterlerimizin dostu mu yoksa baş düşmanı mı olduğu şimdilik bilinmiyor.

Oyunun 25 Haziran tarihinde ön siparişe açılmasıyla birlikte birçok yeni detay daha öğrenmeyi ve yeni bir fragman görmeyi bekliyoruz. Gipson da muhtemelen bu süreçte duyacağımız devasa oyuncu kadrosunun sadece ilk halkası.

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