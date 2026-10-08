GTA 6'da Yer Alacak Radyo İstasyonları Açıklandı: Hemen Şimdi Dinleyebilirsiniz!

GTA 6 radyo istasyonları Bad Bunny, Lana Del Rey ve Robyn gibi yıldız DJ kadrosuyla resmen duyuruldu.

19 Kasım'daki çıkış tarihi büyük bir heyecanla beklenen GTA 6 hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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Rockstar Games, serinin en ikonik dinamiklerinden biri olan oyun içi radyo istasyonlarını ve bu istasyonlara ses verecek yıldız DJ kadrosunu resmî olarak duyurdu.

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Radyolar türlerine göre birbirinden ayrılacak:

GTA 6, farklı müzik zevklerine hitap eden zengin bir radyo seçkisiyle geliyor:

Cocoteo FM : Bad Bunny ve RaiNao'nun sunumuyla modern Latin ritimleri.

: Bad Bunny ve RaiNao'nun sunumuyla modern Latin ritimleri. AfroBank FM : Burna Boy ve Palms Trax küratörlüğünde Afrika müziğinin öne çıkan parçaları.

: Burna Boy ve Palms Trax küratörlüğünde Afrika müziğinin öne çıkan parçaları. Chamber 106.6 : Efsanevi metal grubu Slayer'dan Kerry King ve Tom Araya eşliğinde klasik metal.

: Efsanevi metal grubu Slayer'dan Kerry King ve Tom Araya eşliğinde klasik metal. Flash FM : Pop ikonu Robyn ve model Alex Consani yönetiminde dönemin pop hitleri.

: Pop ikonu Robyn ve model Alex Consani yönetiminde dönemin pop hitleri. Dirty South Classics : Trick Daddy ve Trina ortaklığında güney hip-hop klasikleri.

: Trick Daddy ve Trina ortaklığında güney hip-hop klasikleri. Back Country Radio: Morgan Wallen, Lana Del Rey ve Lana'nın eşi Jeremy Dufrene liderliğinde country tınıları.

Siz de bu bağlantı üzerinden bu radyoların bir önizlemesini hemen şimdi dinlemeye başlayabilirsiniz.

Cocoteo FM'in sunucularından Porto Rikolu sanatçı RaiNao, Pitchfork'a yaptığı açıklamada heyecanını paylaştı:

"Cocoteo bizim ruhumuzu, sokak dilimizi, gururumuzu, geleneklerimizi ve tüm çılgınlıklarımızı yakalıyor. GTA 6'ya sesimle hayat vermek, kültürümüzü ve müziğimizi bu ölçekte temsil etmek tarif edilemez bir duygu. Oyun delisi değildim ama GTA her zaman favorimdi. Çaldığım bir arabayla son ses müzik dinleyerek turlamak apayrı bir deneyimdi, şimdi bu dünyanın bir parçası olmak büyüleyici."

Rockstar Games, daha önce eylül ayında Travis Scott, Yung Lean ve PinkPantheress gibi isimlerin orijinal parçalarını barındıran 34 şarkılık oyun müzikleri listesini de oyunseverlerle paylaşmıştı.