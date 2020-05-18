GTA Online'a Sıfırdan Başlayanlar İçin 10 Taktik

Tam 6 yıl önce Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen efsanevi GTA 5 oyunu, açık uçlu aksiyon ve macera seven oyuncuların favorisi. Oyunun Epic Games tarafından geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak sunulması, bu maceraya yeni atılan oyuncuların sayısını ikiye katlamış durumda. Ucu bucağı olmayan GTA Online dünyasına yeni katılanlar için oyunda işlerine yarayacak 10 ipucunu sizlerle paylaştık.

Çıkalı 6 yıl olmasına rağmen GTA dünyasına her gün onlarca belki de yüzlerce onbinlerce oyuncu daha katılıyor. Geçtiğimiz günlerde Epic Games’in GTA 5’i ücretsiz olarak sunması, oyunun indirilme sayısında rekorlar kırılmasına neden oldu.. GTA 5, bildiğiniz üzere hikaye modunun yanında GTA Online ile oyunculara bir de açık dünyada online olarak oynama fırsatı sunuyor.

6 yıl boyunca gelen güncellemeler, oyunun kat ettiği ilerlemeler ve oyunculara sağladıkları kesintisiz destek ile GTA Online’da kendi suç örgütünüzü oluşturup şehri birbirine katmak için yüzlerce seçenek mevcut. Oyuna yeni başlayanlar bu kadar seçeneğin arasında kaybolup korkabilir, ancak sizlere vereceğimiz ipuçları ile oyunda yükselmek ve ilerleme kaydetmek son derece basit.

Nasıl bir karakter yaratmalıyım?

Oyuna başladığınızda sizi ilk karşılayan şey karakter yaratma ekranı olacaktır. Bu menüde karakterinizin görünümü dışında yaşam tarzını ve bir günü nasıl geçireceğini yansıtan karakteristik özelliklerini de seçebiliyorsunuz. Bu ayarlar görünüşünüzü ve karakter istediklerinizi bir nebze de olsa etkilese de, oyun içerisinde etkisinin az olduğunu söylemekte fayda var.

Bu sebeple karakterinizin kişiliğinden çok görünümüne odaklanmanızı tavsiye ediyoruz. Oyuna başlamadan sizi memnun eden bir karakter görünümü yarattığınızdan emin olmalısınız, aksi takdirde görünümü sonra değiştirmek istemeniz size pahalıya mal olabilir.

GTA Online eğitimini geçmeli miyim?

Karakterinizi yarattıktan sonra GTA Online dünyasına atlayabilmeniz için ilk önce kısa süren konuşmalardan oluşan GTA Online eğitimini geçmelisiniz. Bu eğitimde karakteriniz Los Santos Havalimanına uçacak ve oyun içinde öğrenmeniz gereken ipuçlarını göreceksiniz. Her ne kadar oyunda “eğitimi geç” özelliği olsa da, Online dünyanın içerisindeki mekaniği iyice anlayabilmeniz için eğitimi tamamlamanızı öneriyoruz.

Sizin için yararlı olmasına ek olarak, eğer eğitimi atlarsanız oyunun ilerleyen bölümlerinde gelen bazı görevleri alamayacağınızı da belirtmek gerek. Son derece kısa ve basit olan bu eğitimi kendi iyiliğiniz için tamamladığınızdan emin olmalısınız.

Bir sonraki adım ne olmalı?

Eğitimi tamamladığınız zaman devasa GTA Online dünyasının kapıları açılır ve bu dünyada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Oyunda yapacağınız ilk şeylerden biri bu dünyayı olabildiğince keşfetmek ve sizlere neler sunduğunu öğrenmek olacaktır. Başlangıçta arabaları çalıp satabilir, telefonunuzu kullanarak size uygun görevlere göz atabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, oyunu duraklatıp Online seçeneğinde Jobs kısmını seçerseniz, GTA Online dünyasında bir iş sahibi olabilirsiniz. Bebek adımları atarak oyunu nasıl tanımak isteyeceğiniz tamamen size bağlı.

Başka oyuncuların beni rahatsız etmesini nasıl engellerim?

GTA Online dünyasında birçok arkadaş canlısı insanlarla tanışmanız mümkün ancak oyun içerisinde amacı sadece kaos yaratmak olan insanlar da bolca mevcut. Los Santos sokaklarını keşfe çıkmak istediğiniz zamanda bile size salça olan, rastgele yumruk atan ya da cebinizdeki parayı çalmaya çalışan insanlarla karşılaşmak son derece sinir bozucu olabilir.

Eğer siz de bu kaotik oyuncuların bir kurbanı olursanız, bilgisayarda M, PlayStation’da dokunmatik alana ve XBOX’ta gözlem düğmesine basarsanız pasif modu etkinleştirebilirsiniz. Bu mod sayesinde diğer oyuncular sizlerle etkileşime geçemeyecek ancak siz de saldırıda bulunamaz ve silah kuşatamaz durumda olacaksınız. Eğer pasif mod görev yapmanızı engelliyorsa, kolayca yeni oturum bul veya yeni iş bul seçeneğine tıklayarak sorunlu oyuncuyu geride bırakabilirsiniz.

Oyunda canımı, zırhımı ve cephanemi nasıl yenilerim?

GTA 5’te karakterinizin durumu radarınızın altında bulunan yeşil ve mavi çubuklar ile gösterilir. Yeşil çubuk sağlığınızın durumunu gösterirken, mavi çubuk zırhınızın durumunu gösterir. Sağlığınızı yenilemek için otomatlardan gelen abur cuburları yiyebilir, hatta bu abur cuburları marketten toplu bir şekilde satın aldıktan sonra etkileşim menüsünden canınız istediği zaman tüketebilirsiniz.

Çelik yelekler oyunda "AmmuNation" adlı mağazadan satın alınabiliyor. Satın aldığınız yelekleri tekrar envanterinizde biriktirebilir ve ihtiyaç duyduğunuz anda kuşanabilirsiniz. Karakterinizde çelik yeleğin görünüp görünmeyeceğine karar verebilirsiniz ve bu karar zırhın durumunu hiçbir şekilde etkilemez. Cephanenizi de aynı şekilde "AmmuNation" adlı mağazadan veya envanter menüsünden satın alabilirsiniz.

Herhangi bir mülk satın almalı mıyım?

Oyunda satın alınabilen ve çeşitli avantajlar sunan birçok farklı mülk türleri mevcut. Örnek verecek olursak garajlar satın aldığınız veya çaldığınız arabaları güvende tutmanıza yardımcı olur. Telefonunuzda interneti açıp Money and Services seçeneğine tıkladıktan sonra Dynasty 9 Real Estate’e girerek satın alabileceğiniz mülkleri rahatça görebilirsiniz.

Oyunda görevlerle para kazanıp kendinize ait bir mülk almak gerçekten önemli. Özellikle lüks bir daire satın alırsanız, kıyafet değiştirme gibi özelliklerin yanı sıra size ait bir garaj ve yapacağınız soygunlar için planlama odası gibi özelliklere de ulaşabilirsiniz.

Oyunun ilerleyen bölümlerinde eğer cebinizde yeterli kadar paranız varsa Dynasty 8 Exclusive Realty’den ofis sahibi olabilir, Mazebank Foreclosure ile gece kulüplerinden yeraltı sığınaklarına kadar birçok farklı mülk satın alabilirsiniz.

Nasıl hızlıca para kazanıp ilerleme kaydederim?

GTA Online’da bulunan birçok efsanevi silah ve görevler siz yeteri miktarda RP yani itibar kazanana kadar elde edilmiyor. Bolca soygun yaparak, kargo işlerine girerek, oyunda bulunan VIP işleri kabul ederek hızlı yoldan para kazanabilir ve itibarınızı arttırabilirsiniz.

Oyun içerisindeki görevlere ek olarak Rockstar Games’in düzenli olarak düzenlediği haftalık etkinliklere katılarak yüksek miktarda nakit ve RP kazanmak da mümkün. Bu etkinliklere katılarak ödüllerin yanı sıra mülkler ve arabalar için gelen indirim kuponlarından da yararlanabilirsiniz. Rockstar Games’in düzenlediği etkinliklerden haberdar olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hikaye görevlerini tamamlamalı mıyım?

GTA 5’e bulunan Online görevlerin yanı sıra, RP ve nakit para kazanmanızı sağlayan hikaye görevleri de mevcut. Lamar, Simeon Yeterian ve Gerald gibi karakterlerin kendine has görevleri var ve eğer yarışlardan veya arabaları patlatmaktan sıkılırsanız bu görevler size ilaç gibi gelebilir.

Kazandığım parayı nasıl koruyabilirim?

Belirli görevleri bitirdiğinizi ve cebinizde bir miktar para olduğunu varsayalım. Daha önce de belirttiğimiz gibi GTA 5 Online her kafadan insanın istediğini rahatça yapabileceği bir ortam olduğu için cebinizde para bulundurmak son derece tehlikeli olacaktır.

Kazandığınız parayı koruyabilmek için para elinize geçtiği anda en yakın ATM’ye gidip parayı hesabınıza yatırmalısınız. Aksi takdirde oyuncunun teki bütün paranızı çalmaya çalışabilir. Size en yakın ATM’yi bulabilmek için oyunun menüsünden Quick GPS seçeneğine geler ATM’ye tıklayabilirsiniz.

RP, yani itibara özen göstermeli miyim?

Oyundaki bütün özelliklere erişebilmek için sadece paranızın olması yeterli olmayabilir. Bazı görevler ve silahlar RP’ye en az para kadar önem vermekte ve istenilen RP’ye sahip olmadığınız durumlarda bu tür özelliklere erişiminiz olmayacaktır.

GTA, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi düzgün insanları ödüllendirmeye daha çok meyilli. Herhangi bir iş sırasında diğer insanlara yardım eder ve deli gibi arabalarını patlatmaya çalışmazsanız, oyun size “Good Sport” adında bir puan verecektir ve bu puanlar size RP ya da nakit olarak geri dönecektir. Kaos her ne kadar ara sıra eğlenceli olsa da iyi bir insan olup oyunun diğer nimetlerinden yararlanmakta fayda var.

Bonus ipucu:

Oyunda iyi bir araba sahibi olabilmek için onu satın almanıza gerek yok. Rockstar Social Club’a üye olursanız, oyundaki en iyi arabalardan biri olan ve son derece Nissan GT-R’a benzeyen iki kapılı yarış arabasına sahip olabilirsiniz. Son derece hızlı olan bu araba sayesinde yarışlara katılabilir ve kolaylıkla birinci gelebilirsiniz.

Önemli bir detay ise arabayı aldıktan sonra diğer oyuncular tarafından çalınmasına engel olmak için Loss/Theft Prevention adlı kayıp hırsızlık önlemine para yatırmanız gerekiyor. Arabanızı korumaya yardımcı olacak bir başka şey ise daha önce de belirttiğimiz gibi biriktirdiğiniz ilk parayla bir garaj satın almak olacaktır.