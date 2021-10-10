Rockstar Games tarafından resmi bir açıklamayla duyurulan Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition’ın çıkış fiyatı belli oldu. Base.com'un internet sayfasından sızdırılan bir görüntüye göre güncellenen efsanevi serinin etiket fiyatı 70 Euro olacak.

Dev oyun yapımcısı Rockstar Games geçtiğimiz günlerde klasikleşmiş Grand Theft Auto (GTA) oyununun güncellenen versiyonu olan GTA Triology Definitive Edition paketini duyurmuştu. Şirket tarafından oyunun fiyatı ve piyasaya çıkış tarihine dair bir açıklama yapılmamıştı.

Bir video oyun satış platformunun listesine göre Rockstar, GTA Trilogy remasterlara premium fiyat belirleyebilir.

Satış fiyatının 70 Euro civarında olacağı tahmin ediliyor

Yapımcı şirket, oyunlarının tamamında görsel iyileştirmeler ve modern oyun geliştirmeleri ile bu yıl piyasaya çıkacağı duyurulan GTA Definitive Edition koleksiyonunun satış fiyatını henüz duyurmadı. Oyun perakendecisi Base.com yenilenen GTA Definitive Edition koleksiyonu için ön siparişleri açan ilk şirket oldu. Base.com’un internet sitesinden alınan bir görüntüye göre GTA Definitive Edition koleksiyonu 70 Euro civarında bir fiyat ile ücretlendirildi.

Rockstar Games, Mart ayında “ABD’de en son 2005, 2006'da bir ön cephe fiyat artışının gerçekleştiğini, bu yüzden tüketicilerin buna hazır olduğunu düşünüyoruz" diyerek, premium fiyatlandırma uygulama kararını duyurmuştu. Ancak yenilen paketin fiyatı ya da çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Yeni nesil fiyatlarla ilgili yayıncılar ortak bir zeminde buluşabilmiş değil. Bu yüzden net bir şey söylemek doğru olmasa da yeni koleksiyonun 65-80 Euro bandında değişeceği düşünülüyor. Henüz kesin bir fiyat belirlenmemiş olsa da tahmin edilen fiyatlara bakılırsa ülkemizde oldukça yüksek bir etikete sahip olacak.