Güneş Sistemi’ndeki 9. Gezegen İçin Yeni Kanıtlar Bulundu

Güneş Sistemi’nde olması beklenen 9. gezegene dair yeni kanıtlar keşfedildi.

Güneş Sistemi eskiden oldukça basitti. Ortada Güneş, yanında dokuz tane gezegen. Sonra teknolojik gelişmelerle beraber Güneş Sistemi’nin yapısına dair anlayışımız değişti. Ortalık cüce gezegenlerden, asteroid taklidi yapan kuyruklu yıldızlardan ve ‘ay ayları’ndan geçilmez oldu. Arada Plüton’u gezegenlikten attılar, sonra geri alıp bir daha attılar. Şimdi ise astronomlar 9. gezegeni arıyor.

İşin enteresan tarafı, Caltech’ten astronom Mike Brown’ın çalışmaları, Plüton’un gezegen statüsünü kaybetmesine sebep olmuştu. Brown şimdi ise 9. gezegenin peşindeki isim oldu. 2016 yılından beri veri toplayan bilim insanı, 9. gezegenin çok uzak bir yörüngede döndüğüne dair deliller topluyor.

Peki yerine dair bir fikrimiz olan gezegeni neden görüntüleyemiyoruz? Milyarlarca ışık yılı ötesine bakabilen teleskoplarımız, kendi sistemimizdeki bir gezegeni bulamayacak mı? Ne yazık ki gezegen keşfetmek artık bu kadar basit değil. Gezegenlerin bir kısmını görebilmek mümkün ancak 9. gezegenin keşfi için görmekten fazlasına ihtiyacımız var.

Kuiper Kuşağı’nda bulunan objeleri izleyen araştırmacı, bazı gök cisimlerinin olmaları gereken noktada bulunmadıklarını keşfetti. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. Belki beklentileri yanlıştı, belki gök cisimlerinde bir sorun vardı, ya da bir ihtimal gözlemlenemeyen başka bir cisim, kütle çekimiyle bu gök taşlarını yerinden oynatıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda diğer olasılıkları teker teker inceleyen ve bu ihtimalleri eleyen araştırmacılar, geriye yalnızca görünmeyen bir gezegen ihtimalini bıraktılar. Brown’ın Caltech’ten iş arkadaşı Konstantin Batygin ile birlikte yaptığı çalışmaya göre, gök cisimlerinin kümelenmesinin kendi kendine gerçekleşme olasılığı yüzde 0.2 olarak hesaplandı.

Brown, “Bu analiz, 9. gezegenin orada olduğunu doğrudan söylemese de, hipotezin sağlam bir temeli olduğunu gösteriyor.” dedi.

Daha önce, Dünya’dan dört kat hacimli ve 10 kat daha ağır bir gezegenin, Plüton’dan 75 kat uzak bir yörüngede döndüğü düşünülüyordu. Son tahminlere göre 9. gezegen o kadar uzak değil ve tahminimizden biraz daha küçük. Batygin, 9. gezegenin Dünya’dan beş kat daha fazla kütleye sahip bir süper dünya olduğunu söylüyor. Cismin eliptik yörüngesi ise 400-800 astronomik birim olarak tahmin ediliyor.

Batygin, 9. gezegenin gelecek on yıl içinde görüntüleneceğine inanıyor.

Bu araştırma Physics Report ve The Astronomical Journal’de yayımlandı.