Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 20.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

3 yoğunluk seçeneğine sahip Philips Sonicare Diamond Clean 9000, 3 günde dişleri beyazlatmayı vaat ediyor. Ürünü 3.634,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Marvel tutkunlarının ilgisini çekebilecek olan Sonsuzluk Eldiveni lego, aslına uygun olarak tasarlanmış. 590 parçalı bu modelin bitmiş yüksekliği ise 31 cm. Lego, 3.769,00 TL’ye satışta.

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1750 Mbps'ye varan hızı ve daha yüksek ağ verimliliği sağlayan 3 anteni ile ön plana çıkan TP-Link RE450, %7 indirim fırsatıyla 1.559,00 TL’ye düşmüş durumda.

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1,2 metre uzunluğundaki Baseus Pudding, 100W hızlı şarj özelliği ile günün fırsatları arasında 148,00 TL fiyatıyla yer alıyor.

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Zamanlayıcılı ve Uzaktan Kumandalı Astronot Yıldızlı Gökyüzü Projektörü, günün fırsatları arasında 630 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

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Çift bantlı kablosuz bağlantı sağlayan ve 4 anteni ile ön plana çıkan Archer VR300, 1.399,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Birçok kumaş için kullanılabilen Xiaomi cihaz, 90 dakikaya kadar sürekli çalışma imkânı sunuyor. Ürün, 496,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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9m gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz 890,00 TL’ye düştü.

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