Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 31.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
ViewSonic VX2479-HD-PRO 24" Oyuncu Monitörü
24 inç ekranı, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan ViewSonic monitör, 4.073,03 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.
Kullanıcı yorumu:
Apple iPhone 14 Plus
6.7 inç ekrana, tüm gün süren pil ömrüne ve 4K Dolby Vision çekim yapan bir kameraya sahip olan iPhone 14 Plus, Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi. Telefonu satın almak isterseniz şimdi 55.919,00 TL'ye satışta.
Kullanıcı yorumu:
Keenetic Explorer KN-1613 1167 Mbps Router
Çift bantlı yapıya sahip olan Keenetic modem, siber tehdit korumasına ve ebeveyn kontrolü özelliğine sahip. Kapsama alanı sayesinde evinizdeki ölü alanlarda bile yüksek çekim sağlayan bu cihaz, 1.269,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini alıyor.
Kullanıcı yorumu:
JBL Quantum 50 USB-C Gaming Kulaklık
Surround ses deneyimi yaşayabileceğiniz JBL Quantum 50; çok oyunculu oyunlar için optimize edilmiş, Discord sertifikasına sahip bir kulaklık. Üzerinde bulunan tuş sayesinde bas- konuş yapabileceğiniz bu ürün, 770,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
Kullanıcı yorumu:
Romofy Manyetik Araç İçi Telefon Tutucu
Güçlü mıknatısı sayesinde telefonunuzu güvenli bir şekilde yerinde tutan Romofy tutucu, 360 derece dönebilir başlığa ve MagSafe ile uyumluluğa sahip. Ürün, 271,15 TL'ye düşmüş durumda. Kaçırmayın deriz.
Kullanıcı yorumu:
Baseus Blade Power HD Edition Dijital Ekranlı Powerbank
20.000mAh batarya kapasitesi ve 100W şarj gücü ile cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz Baseus Powerbank, ihtiyacınız olduğu her an yanınızda. %17 daha küçük tasarıma sahip olan bu ürünü 2.499,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
Kullanıcı yorumu:
Aula N-169B AUX Stereo 2.0 RGB Masaüstü Gaming Hoparlör
738,92 TL fiyatıyla uygun fiyatlı hoparlör arayanların tercihi olan Aula N-169B, Stereo 2.0 sesi ve RGB aydınlatmalarıyla ön plana çıkıyor. Fiyat performans ürünü arıyorsanız ve "Odamın havası değişsin." diyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.
SMEG DCF02WHEU Filtre Kahve Makinesi
Aroma yoğunluğu özelliğine ve 12 fincan kahve yapma kapasitesine sahip olan Smeg filtre kahve makinesi, şık görünümüyle dikkat çekiyor. Kahve makinesini 13.775,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
Bu içerikler de ilginizi çekebilir: