ViewSonic Monitörden Baseus Powerbank'e: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 31.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ViewSonic VX2479-HD-PRO 24" Oyuncu Monitörü

ViewSonic VX2479-HD-PRO 24

24 inç ekranı, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan ViewSonic monitör, 4.073,03 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Apple iPhone 14 Plus 

Apple iPhone 14 Plus

6.7 inç ekrana, tüm gün süren pil ömrüne ve 4K Dolby Vision çekim yapan bir kameraya sahip olan iPhone 14 Plus, Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi. Telefonu satın almak isterseniz şimdi 55.919,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Keenetic Explorer KN-1613 1167 Mbps Router

Keenetic Explorer KN-1613 1167 Mbps Router

Çift bantlı yapıya sahip olan Keenetic modem, siber tehdit korumasına ve ebeveyn kontrolü özelliğine sahip. Kapsama alanı sayesinde evinizdeki ölü alanlarda bile yüksek çekim sağlayan bu cihaz, 1.269,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

JBL Quantum 50 USB-C Gaming Kulaklık 

JBL Quantum 50 USB-C,Gaming Kulaklık

Surround ses deneyimi yaşayabileceğiniz JBL Quantum 50; çok oyunculu oyunlar için optimize edilmiş, Discord sertifikasına sahip bir kulaklık. Üzerinde bulunan tuş sayesinde bas- konuş yapabileceğiniz bu ürün, 770,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. 

Kullanıcı yorumu:

Romofy Manyetik Araç İçi Telefon Tutucu

Romofy Manyetik Araç İçi Telefon Tutucu

Güçlü mıknatısı sayesinde telefonunuzu güvenli bir şekilde yerinde tutan Romofy tutucu, 360 derece dönebilir başlığa ve MagSafe ile uyumluluğa sahip. Ürün, 271,15 TL'ye düşmüş durumda. Kaçırmayın deriz. 

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Baseus Blade Power HD Edition Dijital Ekranlı Powerbank 

Baseus Blade Power HD Edition Dijital Ekranlı Powerbank 

20.000mAh batarya kapasitesi ve 100W şarj gücü ile cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz Baseus Powerbank, ihtiyacınız olduğu her an yanınızda. %17 daha küçük tasarıma sahip olan bu ürünü 2.499,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Aula N-169B AUX Stereo 2.0 RGB Masaüstü Gaming Hoparlör 

Aula N-169B AUX Stereo 2.0 RGB Masaüstü Gaming Oyuncu Hoparlör

738,92 TL fiyatıyla uygun fiyatlı hoparlör arayanların tercihi olan Aula N-169B, Stereo 2.0 sesi ve RGB aydınlatmalarıyla ön plana çıkıyor. Fiyat performans ürünü arıyorsanız ve "Odamın havası değişsin." diyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

SMEG DCF02WHEU Filtre Kahve Makinesi

SMEG DCF02WHEU Filtre Kahve Makinesi

Aroma yoğunluğu özelliğine ve 12 fincan kahve yapma kapasitesine sahip olan Smeg filtre kahve makinesi, şık görünümüyle dikkat çekiyor. Kahve makinesini 13.775,00 TL'ye satın alabilirsiniz. 

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