Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 17.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

27 inç ekranı, 260 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Asus monitör, %11 indirim ve 11.469,00 TL fiyatıyla günün fırsat ürünlerinden ilki.

Kullanıcı yorumu:

Sessiz tıklama özelliğine ve 18 aylık pil ömrüne sahip Logitech Mouse, %10 indirimle 540,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

%10 indirimle 1.730,00 TL'ye düşmüş olan Brio 100 Kamera, 1080p çözünürlük sunuyor. Kameranın kaydırmalı kapağı ve dahili mikrofonu bulunuyor.

Kullanıcı yorumu:

2.4 GHz kablosuz bağlantıdan yararlanabileceğiniz Razer oyun kolu, 8 yönlü mikro anahtarlı D-Pad'e sahip. RGB ışıklandırmasıyla da dikkat çeken bu gamepad, 6.092,20 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Dikişli kenarları sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz SteelSeries mouse pad, optik ve lazer sensörler ile uyumlu. Ayrıca mikro dokuma yüzeyi sayesinde oyunlarda maksimum kontrol sağlayabileceğiniz bu ürün, 849,15 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Kulaklığın SmartSwitch özelliği sayesinde 2.4GHz ve Bluetooth arasında kesintisiz geçiş sağlayabilirsiniz. Mesela bağlı bir Bluetooth cihazından gelen aramayı otomatik olarak alabilir, sonra kulaklığı çıkarmadan oyun sesine geri dönebilirsiniz. 50 saat pil ömrüne sahip bu cihaz, 4.490,10 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

100 W güce, 4 bölgeli LED'e ve kablosuz bağlantı imkânına sahip olan SteelSeries hoparlörler, oyun deneyimizi ikiye katlayacak. Ürün Günün Fırsatları kapsamında 12.209,40 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

MSI soğutucunun üzerindeki küçük ekran sayesinde işlemcinin sıcaklığı gibi bilgileri görebilir veya kendi görsellerinizi ekleyebilirsiniz. Sessiz çalışan iki fanı sayesinde bilgisayarınızın sıcaklığını düşüren bu soğutucuyu 4.417,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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