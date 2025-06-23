Anker Hoparlörden MSI Klavyeye: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 23.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

MSI Strike 600 RGB Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi 

MSI Strike 600 RGB Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi

Sessiz mekanik anahtarları, 70 milyon tuş basım ömrü ve RGB aydınlatması ile oyunseverlerin tercihi olan MSI Strike 600, oyunlardaki başarınızı ikiye katlıyor. Klavye, 2.643,17 TL'ye düşmüş durumda. 

Soundcore by Anker Rave Party 2 Bluetooth Hoparlör 

Soundcore by Anker Rave Party 2 Bluetooth Hoparlör

120 W güce, su geçirmezlik sertifikasına ve 16 saate kadar şarj imkânına sahip olan Anker hoparlör, kesintisiz ses sağlıyor. Ürün, Günün Fırsatları kapsamında 10.685,08 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

SONGMICS Ofis Koltuğu 

SONGMICS Ofis Koltuğu 

%26 indirimle 3.987,20 TL'ye düşmüş olan Songmics ofis koltuğu; deri bir yüzeye ve ayarlanabilir yüksekliğe sahip. Uzun saatler bilgisayar başında çalışıyorsanız ve konforunuzu düşünüyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Brennenstuhl Eco Line Serisi Tek Soketli Priz

Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Tek Soketli Priz

13.500A kapasitesiyle dikkat çeken Brennenstuhl Priz, akım koruma özelliği bulunuyor. Ürün, %25 indirimle 328,00 TL'ye düşmüş durumda. 

Kullanıcı yorumu:

HP ProBook 460 G11 9Y7B8ET Ultra7 Dizüstü Bilgisayar

HP ProBook 460 G11 9Y7B8ET Ultra7 Dizüstü Bilgisayar

16 inç ekrana sahip HP bilgisayarın 512 GB SSD’si ve NVIDIA GeForce RTX 2050 grafik işlemcisi ile istediğiniz oyunu oynayabilir, işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 48.199,00 TL’ye satışta.

Baseus Cafule 100W Type-C to C Şarj Kablosu 

Baseus Cafule 100W Type-C to C Şarj Kablosu 

100W hızlı şarj desteği ve 2m uzunluğuyla dikkat çeken Baseus kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, 379,05 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

SYTUNG Hava Kompresörü  

SYTUNG Hava Kompresörü  

%15 indirimle 659,99 TL fiyata sahip olan SYTUNG hava kompresörünün ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirebilirsiniz. 

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