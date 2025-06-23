Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 23.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Sessiz mekanik anahtarları, 70 milyon tuş basım ömrü ve RGB aydınlatması ile oyunseverlerin tercihi olan MSI Strike 600, oyunlardaki başarınızı ikiye katlıyor. Klavye, 2.643,17 TL'ye düşmüş durumda.

120 W güce, su geçirmezlik sertifikasına ve 16 saate kadar şarj imkânına sahip olan Anker hoparlör, kesintisiz ses sağlıyor. Ürün, Günün Fırsatları kapsamında 10.685,08 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

%26 indirimle 3.987,20 TL'ye düşmüş olan Songmics ofis koltuğu; deri bir yüzeye ve ayarlanabilir yüksekliğe sahip. Uzun saatler bilgisayar başında çalışıyorsanız ve konforunuzu düşünüyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

13.500A kapasitesiyle dikkat çeken Brennenstuhl Priz, akım koruma özelliği bulunuyor. Ürün, %25 indirimle 328,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

16 inç ekrana sahip HP bilgisayarın 512 GB SSD’si ve NVIDIA GeForce RTX 2050 grafik işlemcisi ile istediğiniz oyunu oynayabilir, işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 48.199,00 TL’ye satışta.

100W hızlı şarj desteği ve 2m uzunluğuyla dikkat çeken Baseus kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, 379,05 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

%15 indirimle 659,99 TL fiyata sahip olan SYTUNG hava kompresörünün ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirebilirsiniz.

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