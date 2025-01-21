TCL, 3D yüz tanıma teknolojisi ve uzun pil ömrü sunan K7G Plus akıllı kapı kilidini tanıttı. Yeni model gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

TCL, 3D yüz tanıma ve 5-6 ay pil ömrü sunan K7G Plus akıllı kapı kilidini tanıttı. TCL, yeni modeliyle güvenliği daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Çinli teknoloji şirketi TCL, K7G Plus adını verdiği yeni akıllı kapı kilidini tanıttı. Yeni model, 3D yüz tanıma teknolojisi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

3D yüz tanıma teknolojisi ile geliyor

Aynı zamanda 5-6 ay arasında pil ömrü sunarak, kullanıcılara pratik bir deneyim vadediyor. K7G Plus, alüminyum alaşımdan üretilmiş şık bir tasarıma sahip. 0,35 ila 2 metre arasındaki yükseklikleri tanıyabilen 3D yüz tanıma teknolojisi, her yaş grubundan bireyi tanımada yüksek doğruluk sağlıyor.

Yeni akıllı kilit 24 saat aktif yapay zeka izleme sistemi ile donatılmış. Bu sistem radar tabanlı insan tespiti yaparak girişleri güvenle izliyor. Aynı zamanda 7 gün boyunca ücretsiz bulut depolama sunarak video kaydını saklıyor. K7G Plus 3D yüz tanıma, parmak izi, şifre ve NFC kart gibi birden fazla açma seçeneği sunuyor. Güvenlik önlemleri ise, sanal şifre girişi ve alarm sistemleriyle daha da güçlendirilmiş.

K7G Plus 4200mAh batarya kapasitesiyle 5-6 ay kullanım süresi sunuyor. Acil durumlar için ek güç girişi ve anahtar seçenekleri de mevcut. TCL'nin yeni akıllı kapı kilidi, kullanıcılarına pratiklik ve güvenlik sunarak günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.