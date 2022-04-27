Çin, kuş gribine yol açan H3N8 tipi virüsün ilk kez bir insanda tespit edildiğini açıkladı. Virüsün insanlar arasında bulaşma riskinin az olduğu belirtilirken, büyük çaplı salgın riskinin de düşük olduğu ifade edildi.

Dünya koronavirüsün etkilerinden henüz yeni uzaklaşmaya başlamışken bugün, koronavirüsün ortaya çıktı Çin’den yeni bir hastalık haberi daha geldi. Çin, insana bulaşan ilk kuş gribinin kayıtlara geçtiğini açıkladı. İnsanda görülen virüsün Influenza A virüsünün bir alt tipi olan H3N8 tipi virüs olduğu açıklandı.

Bugüne kadar kuş, at ve köpeklerde görülen H3N8 virüsünün ilk kez bir insanda görülmesi, kamuoyunda panik yarattı. Öte yandan Çin’in sağlık otoritesi, söz konusu virüsün insanlar arasında bulaşma riskinin düşük olduğunu duyurdu. Virüsün bulunduğu kişi ve virüs hakkındaki incelemeler de paylaşıldı.

Çocuk, kuşlarla temas halindeydi

Paylaşılan bilgilere göre H3N8 virüsü, 5 Nisan’da Çin’in Henan bölgesinde ateş ve çeşitli semptomlar gösteren 4 yaşındaki bir çocukta tespit edildi. Çocuğun evinde yetiştirilen tavuk ve kargalarla temas halinde olduğu paylaşıldı. Britanya Kraliyet Veteriner Koleji’nden grip uzmanı Nicola Lewis, bu vakadaki H3N8 virüsünün, daha önce kümes hayvanları ve yabani kuşlarda tespit edilen virüslerden gelen genlerle bir reassortant olduğunu gösterdiğin açıkladı.

Çin, virüsün insanlara bulaşma riskinin ve büyük ölçekli bir salgın riskinin az olduğunu açıklarken, Pasteur Enstitüsü’nden Erik Karlsson, nadir de olsa insanlarda enfeksiyonların bu virüslerin memelilerde daha kolay yayılmasını sağlayan adaptif mutasyonlara yol açabileceğini söyledi.

Çin, geçtiğimiz yıl da H10N3 virüsü kaynaklı kuş gribinin ilk kez bir insanda tespit edildiğini açıklamıştı.