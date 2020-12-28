Kağıt Toplayarak Geçimini Sağlayan Bir Genç, KPSS'de 25.Oldu

Antalya'da geçimini sağlamak için kağıt toplamak zorunda kalan Hakan Efe, zor koşullar altında çalışarak KPSS'de Türkiye 25.si oldu. Efe, bir zamanlar istifa etmiş olduğu memuriyete geri dönecek.

Hayatı boyunca zor koşullara göğüs germek zorunda kalan Hakan Efe, daha önce memur olarak çalıştığı Marmara Üniversitesi’nde haksızlığa uğramasının ardından istifa etmişti. Memleketine dönmesinin ardından geçimini sağlamak için kağıt toplamaya başlayan Efe, KPSS sınavına tekrar hazırlanma kararı aldı.

Hakan Efe, bir yandan kağıt toparken bir yandan da sahip olduğu 2 kitapla birlikte sınava tekrar hazırlandı. Son derece iyi bir eğitim temeline sahip olduğunu belirten Efe, KPSS sınavında Türkiye 25.si oldu. Efe, elde ettiği bu başarısıyla birlikte memuriyete geri dönecek.

KPSS'de 25. olmak, Hakan Efe'nin ilk başarısı değildi

Hakan Efe, Marmara Üniversitesi’nde öğrenci olduğu sırada maddi konuda sıkıntı çektiğini dile getirdi. Annesinin kanser hastasına yakalanmasıyla birlikte Efe, okulu bırakıp memleketi Antalya'ya dönme kararı aldı. Efe, okulu bırakmasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi; "Okulu bitirmeye çalışırken annemin kanser olduğunu öğrendim. Okuldan ayrıldım ve Antalya'ya döndüm. En azından son günlerinde annemin yanında olmak istiyordum."

2018 yılında KPSS’ye giren Hakan Efe, çalışmalarının sonucunda Türkiye 13.sü oldu ve bir zamanlar öğrenci olduğu Marmara Üniversitesi’nde memur olarak göreve başladı. Burada aynı kurumda yer aldığı bazı devlet memurlarının görevlerini yerine getirmediğini görünce şikayette bulundu ancak şikayetinin sonucunda haksız bir şekilde okuldan sürüldü. Yapılan haksızlığın ardından memuriyetliğiniz sizin olsun diyerek, istifa dilekçesini verdi.

Hakan Efe, istifa ettikten sonra memleketi Antalya’ya geri döndü ve burada geçimini sağlayabilmek için kağıt toplamaya başladı. Bir konu anlatımı ve bir de soru bankası kitabıyla KPSS’ye tekrar hazırlanan Efe, son girdiği KPSS sınavında Türkiye 25.si oldu. Efe, bir zamanlar istifa ettiği memuriyete geri dönmeye hazırlanıyor ve bu sefer etliye sütlüye karışmayacağını dile getirerek yanlış şeyleri düzeltmek için enerjisini harcamayacağını belirtti.