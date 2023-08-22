Aylardır beklenen Starfield'ın 40 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı. Paylaşılan videoda oyunla ilgili tüm detaylar bulunuyor. Oyunun nasıl sızdırıldığını ise kimse bilmiyor.

Video oyun tutkunlarının büyük bir heyecanla bekledikleri uzay temalı oyun Starfield ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir gelişme yaşandı. Bir YouTuber, henüz yayınlanmamış oyunun yaklaşık 40 dakikalık oynanış videosunu sızdırmayı başardı. Sızdırılan videoda, oyunun başlangıcından itibaren neler yaşandığını tüm detayları ile görebiliyoruz. Ayrıca uzay savaşları bireysel rekabetler de sızdırılan videoda bulunuyor.

Starfield 40 dakikalık oynanış videosu, oyunun "Constellation Edition" isimli genişletme paketlerini ve fiziki eşyaları içeren sürümünü içeriyor. YouTuber, tahmin edebileceğiniz üzere oyuna nasıl ulaştığına ilişkin bir şey söylemiyor ancak bununla ilgili bir tahminimiz var. Oyunun çıkış tarihi olan 6 Eylül'e kadar beklemek istemeyen oyunseverler, 40 dakikalık bu videoyu şimdiden izleyebilirler.

Tabii ki YouTube'dan kaldırıldı!

Geçmişte yaşanan sızıntılarda olduğu gibi bu sızıntıda da Google'ın hızına yetişebilen olmadı. 40 dakikalık oynanış videosu, yayınlandıktan kısa bir süre sonra telif hakkı nedeniyle kaldırıldı. Ancak şimdilerde X olarak andığımız Twitter'da böyle bir durum söz konusu değil. Oynanış videosunu izlemek isteyen oyuncular, buradaki bağlantıyı kullanabilirler. YouTube'dan kaldırılan videoya ise buradaki bağlantıdan ulaşılabilir.

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Haberimizn başında, sızıntının nasıl yaşandığına ilişkin bir tahminimiz olduğunu söylemiştik. Kesin olmamakla birlikte, bu YouTuber'ın video oyun sektöründeki tedarik zincirlerinden bir tanesinde çalıştığını düşünüyoruz. Bethesda, oyunun tedarik sürecini başlattıysa, bu YouTuber da bir şekilde oyuna ulaşmış olabilir.

Starfield ile ilgili tüm bilgiler için: