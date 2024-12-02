Çalışırken, bir işle uğraşırken, kitap okurken ya da bomboş dururken müzik dinlemeden duramayanlardan mısınız? O zaman sizi şöyle aşağı doğru alalım.

Çünkü birazdan hangi müzik türünün bizi daha üretken kıldığını açıklayacağız.

Zevkler ve renkler tartışılmaz klişesine girmeden herkesin zevki kendine diyoruz, fakat maalesef bilimsel olarak kanıtlanmış bazı müzik türleri, herkeste aynı olumlu etkiyi bırakıyor!

Herhangi bir işle uğraşırken arkada çalan müzik, odaklanmamızı kolaylaştırıyor.

Pek çok insan için müzik, çalışmaya eşlik edici bir arkadaştır. Müziğin türü değişse de arka planda çalan sesler, hepimize aynı hisleri yaşatabiliyor. Aynı üretkenlik, aynı çalışma isteği…

Ancak burada müziğin türleriyle üretkenliğimiz arasına ince bir çizgi çekmemiz gerekecek. Çünkü bir halay müziği ile işe odaklanmak pek mümkün olmayabilir. -Kişisine göre de değişebilir tabii.-

Yeni bir araştırmaya göre dinlediğimiz müzik, o anki duygularımızı düzenlerken hatırladığımız anıları da düzenliyor.

Yani bir şeyler dinlerken biz, geçmişte yaşadığımız anıları canlandırıyoruz. Ancak müziğin, bu anıları da düzenlemek gibi birtakım etkileri oluyor. Bu da müziğin beynimizle girdiği etkileşimin bir sonucu. Farklı ritimler, sesler ve melodiler de tıpkı bu etkileşimlerle üretkenliğimize katkı sağlıyor.

48 katılımcı üzerinde yapılan bir çalışmada, kişilerin farklı müzik türlerini dinlerken soyut şekillerin dizileri incelendi. Sonucunda ise tahmin edilebilir müzik, dizileri düz tutabilirken daha atonal müzikler, bunun tam tersi bir düzensizliği doğurdu.

Öngörülebilir müzik, bilişsel netliğe sebep oluyor.

Yani bu aslında iyi bir şey değil. Daha önce dinlediğimiz bir müzik, ilk kez dinlediğimiz bir müzik kadar üretken kılmıyor. Çalışmanın sonucu da gösteriyor ki hiç bilmediğiniz, sözleri ezberinizde olmayan şarkılar, bir işe daha uzun süre bağlı kalmanıza neden oluyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var: Uzmanlar, çalışırken sözleri ana diliniz olmayan, mümkünse farklı dilde bir şarkı dinlemek gerektiğini öneriyor. Çünkü ana dilinizdeki sözcükler, işinizle ilgili kafanızı karıştırabilir ve işinize, odaklanmanıza engel olabilir.

Yaptığınız iş de müziği etkiliyor.

Bunların yanında kodlama gibi bir iş yapıyorsanız uzmanlar, rock müziğin odaklanmak konusunda daha verimli olduğunu öne sürüyor. Ancak işiniz yazma üzerineyse herkesin bildiği gibi klasik müzik bunun için biçilmiş bir kaftan.

Bilim insanlarına göre Mozart’ın senfonileri, iyi bir düzeyde dikkat ve uyarılma tetiklemesi gerçekleştiriyor.

Tabii yine de her zaman müzik, verimliliği artırmayabiliyor. Bazen sessizliğin de bu verimi artırmanın en iyi yolu olduğunu unutmamak gerek.

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