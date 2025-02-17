Bundan yaklaşık 20 sene önce, oyuncak devlerinden Hasbro’nun hatası, büyük problemlere sebep oldu. Söz konusu çocuklar olunca, işler daha da ciddileşti.

Çocuklar için üretilen bir oyuncak fırının felaketlere yol açacağını kimse bilmiyordu. Üstelik Hasbro gibi böylesine köklü bir markaya güven de fazlaydı.

Ancak 2007 senesinde ciddi vakalar yaşandı ve Hasbro, çocuklar için ürettiği toplamda 1.985.000 adet, "Easy Bake Oven" adlı oyuncak fırını geri çağırmak zorunda kaldı.

Mayıs 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında satılan, 65805 model numaralı oyuncak fırınları, apar topar toplandı.

Hasbro, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ile el ele vererek ürünü satın almış olan tüketicilere kullanımı derhal bırakmaları gerektiğini duyurdu ve çözüm yolları aramaya başladılar.

Sorunun ana kaynağı, fırının tasarımında bulunan bir problemden kaynaklanıyordu. Oyuncak fırının ön kısmındaki açıklık, bazı çocukların ellerini veya parmaklarını fırının içine sokmasına ve sıkışmasına neden oluyordu.

Fırın çalışırken bu durum yaşandığında çocukların elleri içeride yanabiliyor ve ciddi yaralanmalara yol açıyordu.

Hasbro’nun ve ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonunun yaptığı araştırmalar sonucunda, birçok çocuğun parmaklarının sıkıştığı ve ciddi yanık yaraları aldığı ortaya çıktı.

Vakalardan biri, epey trajikti. 5 yaşında bir kız çocuğunun parmağının fırının içinde sıkışıp yanması sonucu doktorların parmağını kesmek zorunda kalmasıyla oyuncak daha da dikkat çekti.

Hasbro, sorunu çözmek için adımlar attı.

Hasbro, Şubat 2007’de bir tamir kiti çıkardı. Bu kit, fırının giriş kısmına ek bir güvenlik kapağı ekleyerek çocukların ellerini sokmasını zorlaştırmayı amaçlıyordu. Ancak tamir kiti dağıtıldıktan sonra bile daha fazla yaralanma vakası rapor edilmeye devam etti.

Toplamda 77 farklı yanık vakası bildirildi ve bunlardan en az 16’sı ciddi üçüncü derece yanıklardı. Bunun üzerine Hasbro (zahmet oldu…) ürünün tamamen piyasadan çekilmesi gerektiğine karar verdi ve Temmuz 2007’de tam kapsamlı bir geri çağırma duyurdu.

Hasbro 2007 yılı boyunca, yaklaşık 1.985.000 adet Easy-Bake Oven oyuncak fırınını geri çağırdı.

Bu geri çağırma kapsamında, Hasbro tüketicilere iki seçenek sundu.

İlk seçenek; ürünü Hasbro’ya geri gönderen müşterilere, mağazadan başka bir oyuncak seçebilecekleri hediye çeki verilmesiydi. İkinci seçenek ise bazı tüketicilere fırının daha güvenli bir modeliyle değişmesiydi. Tabii pek çok ebeveyn, güvenlik kaygıları sebebiyle ürünü değiştirmektense iade etmeyi tercih etti.

Bu olayın sonucunda Hasbro, ciddi eleştirilere maruz kalsa da büyük çaplı bir toplu dava (class action lawsuit) ile karşılaşmadı. Ancak bazı bireysel davaların açıldığına dair haberler bulunuyor.

Skandallar burada bitmiyor: