Kaza anında sürücü ve yolcuları korumak için tasarlanmış önemli güvenlik donanımlarından hava yastıkları, bir kaza anında açılmadı mı? Nedenlerini ve hukuki olarak neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Her kaza durumunda hava yastıklarının açılmaması normal olarak görülebilir ancak hangi istisnalar var, hava yastıkları hangi durumlarda açılmaz?

Açılması gereken kazalarda bile hava yastıkları ortada yoksa bazı haklara da sahipsiniz.

Hava yastıkları hangi durumlarda açılmaz?

Hava yastıkları genellikle 20-25 km/s üzerindeki hızlarda meydana gelen çarpışmalarda açılacak şekilde tasarlanıyor. Yani daha düşük hızda bir çarpışma yaşanırsa emniyet kemerleri yeterli koruma sağladığından hava yastıkları devreye girmiyor.

Hava yastığı sensörleri önden ve çaprazdan gelecek çarpışmalarda açılacak şekilde aracın ön tarafında bulunuyor. Bu yüzden arkadan çarpışmalarda da hava yastıkları açılmaz.

Genellikle şiddetli yan çarpmalarda açıldığından da hafif yan darbelerde, darbenin geldiği açıya göre de hava yastıklarının devreye girmeyeceğini bilmekte fayda var.

Takla atsanız bile hava yastıklarına her zaman güvenmeyin.

Takla atmak veya devrilmek ciddi sonuçlara yol açabilecek bir kaza olsa da eğer önden önemli bir darbe yoksa hava yastıkları yine açılmıyor. Sistemin tasarımından kaynakladığından her takla durumunda açılması beklenmiyor.

Günümüzde birçok araçta hava yastığı ve emniyet kemeri birbirinden bağımsız çalışsa da bazı araç modellerinde emniyet kemeri takılı değilse hava yastıkları devreye girmeyebilir. Bahsettiğimiz o bazı araçlarda hava yastığının açılması ağırlık prensibine bağlı olarak çalışıyor ve emniyet kemerinin takılı olması gerekiyor ki bir kaza anında hava yastıkları açılsın.

Hava yastıkları açılmadığı durumlarda hukuki açıdan neler yapabiliriz?

Açılabilir tüm şartlar gerçekleştiğinde hava yastıkları devreye girmiyorsa araç, “ayıplı mal” olarak nitelendiriliyor. Bu da “Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar” demek.

Bu durumla ikinci el araçlarda olduğu gibi sıfır araçlarda da karşımıza çıkabiliyor. Sıfır araçlarda üretici hatası olurken ikinci el arabalarda durum biraz daha karmaşık hâle gelebiliyor.

Aracın daha önceden hava yastığı patlamışsa doğrudan hava yastıksız olarak satışa sunulabiliyor ya da orijinal yerine daha düşük kalitede bir hava yastığı konuluyor.

Gerek satıcı, ithalatçı ve galerici gerekse de eksper gibi maddi çıkar uğruna hava yastıklarının gerekli ve güvenli kontrollerini sağlamayanlar dolandırıcılık suçuna dahil olabiliyor.

İş buralara geldiyse hangi aşamalara dikkat etmek gerekiyor ve nasıl bir yol izlenmeli?

Güvenilmeyen firmalardan veya satıcılardan araç almamak tabii ki izlenecek ilk adım. Eksper firması ise dikkat edilecek önemli diğer kriterlerden.

Kazadan dolayı açılmayan hava yastıkları için ise araba üreticisine, ithalatçısına ve önceki sahiplerine karşı bir tazmin hakkı ortaya çıkıyor. Bunun için de bir avukat devreye giriyor.

Dava açmak ve başarılı olmak için ise yapılması gereken bazı adımlar var.

Öncelikle orta ve şiddetli çarpışmada hava yastıklarının açılmadığını kanıtlamak için araçtaki hasarın, açılmadığının ve diğer verilerin gösterildiği kaza mahalli fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor.

Görgü tanıklarının iletişim bilgilerini almak da davada işe yarayacaklar arasında. Hava yastığı ve hasarın incelenmesine kadar aracın tamir edilmemesi de gerekiyor. Dava uzun bir süreç olacağından da kaza ve hatırladığınız her şeyi not almanızda fayda var.

Bu tarz davaların karmaşık olduğunu ve hava yastığı üreticilerinin güçlü bir savunma yapacağını da unutmamalısınız. Bu yüzden avukatınız önemli detaylardan biri.

Sonuç olarak hava yastıklarının her kaza durumunda açılmaması sadece sistemin arızalı olduğu anlamına gelmiyor ve altında pek çok sebep olabiliyor.

Ayrıca unutmamanız gereken bir nokta daha var ki o da sadece emniyet kemerine güvenmemek. Emniyet kemeri takmak her zaman birincil koruma yöntemlerinden biri olsa da hava yastıklarıyla kullanıldığında maksimum güvenlik sağlanır.

Kazasız, belasız yolculuklar dileriz.

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