Havalimanlarının güvenlik kontrol noktaları çoğu zaman rutin anlarımızdan biri olsa da bazı hikâyeler var ki resmen “Ne alaka?” dedirtiyor. İşte şimdi size havalimanında el konulan birbirinden garip nesneleri listeliyoruz.

Valizlerin içinden, insanların üstünden çıkan bazı eşyalar her zaman sorunsuz şekilde uçağa giremiyor. Bazıları tabii ki tehlike arz ediyor ancak bazıları da var ki korkutabiliyor.

Dünya genelinde havalimanı güvenlik görevlilerinin her gün farklı ülkelerden milyonlarca yolcunun eşyalarını tararken karşılaştıkları:

Yakın bir olaydan başlayalım. Bu gorili görünce hepimizin bir içi burkulmuştu.

Geçen hafta İstanbul Havalimanı’nda nesli tükenmekte olan bir goril yavrusu yakalanmıştı. Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükün takibinden sonra yakalanan gorilin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimizde ise içimize bir nebze olsun su serpildi.

Evcil hayvan kurallarını biraz yanlış anlamışlar.

2002’de Tampa Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan bir diğer ilginç durum da hayvanlarla ilgili. Bir kadın yolcunun çantası X-ray cihazından geçirilirken ortaya çıkan görüntü epey şok edici.

Çantada bir boa yılanı vardı. Kadın ise onun evcil hayvanı olduğunu ve kendisine duygusal destek verdiğini dile getirdi. Tabii ki sevgili yılan, uçağa alınmadı.

Tavuğa yazık değil mi?

Taşınabilecek eşyaları yanlış anlayan bir diğer kişi de Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'nda yakalandı. Çiğ tavuk dikkatlice açılmış ve içerisine tabanca gizlenmişti. Hayır da yani tavuk içinde olunca güvenlikten geçebileceğini düşünmeniz de şaşırtıcı!

Bıçaklı kırbaç diye bir şey duymuş muydunuz?

Eğer duymadıysanız yukarıdaki görselde onunla tanışabilirsiniz. 2016’da George Bush Kıtalararası Havaalanı’nda 2 adet 5 bıçaklı kırbaç bulundu. Tabii bunun el bagajında olması işin diğer komik yanı. Kuralları okumaya devam.

Siz siz olun yolculuk yaparken çok bol giyinmeyin.

Neden mi? Çünkü 2011’de Los Angeles Uluslararası Havaalanı'ndan Çin’e giden bir kadının bol giyinmesi dikkat çekti. Abartılı bol giyinmek, güvenlik birimlerinin dikkatini çeken unsurlardan biri. Ne gizliyor ki?

Nesli tükenmekte olan 2 kuşu, bacağına bantlıyor ve kaçakçılıkta resmen hayal gücünün zirvesine oynuyor. Kadın tabii ki tutuklanıyor.

“Düşünülmüş” bir gizleme detayı daha var!

Virginia'daki Richmond Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcunun dizüstü bilgisayarında “ustaca” saklanmış bir bıçak bulundu. Gerçekten teknolojinin bu kadar gelişmiş, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu bir devirde bıçağın böylece geçirilebileceğini nasıl düşünüyorsunuz merak ediyoruz.

Sıradan bir ruj görüyorsanız yanılıyorsunuz!

Sersemletici silah olarak kullanılan bu rujlar, havalimanlarında yakalanan diğer eşyalar arasında. Güvenlik ekiplerinin buna göre eğitilmesi de tabii ki eşyaların daha kolay bulunmasına sebep oluyor.

Peki ya hatıra diye el bombası taşımaya kaç puan?

2022’de Milwaukee Mitchell Uluslararası Havaalanı'ndaki rutin X-ray kontrolünde bir adamın çantasında etkisiz de olsa bir el bombası bulunuyor. Oğluna hatıra kalması için aldığını savunan adamın el bombasına el konuluyor.

Neden?

Antika bir işaret fişeği ve bir gülle. Neden bunu bagajınıza koyarsınız ki ya da nasıl geçebileceğinizi düşünürsünüz?

Top namlusuna ne demeli?

Gülleye mi şaşıralım buna mı? Bir yolcu gerçekten güvenlikten top namlusu geçirmeye çalışıyor.

Bu sefer ki pek sandığınız gibi değil.

2021’de Sacramento Uluslararası Havaalanı’nda bu garip eşyaya el konuldu. Peki ya onun silah değil de silah şeklinde bir şarap tutucu olduğunu söylesek?

Oyuncak kelepçesinden deodorant içindeki mermilere, patlayıcı yelekten şişenin içine gizlenmiş denizatına kadar uzayıp giden birçok garip eşya ve hayvan var. Peki siz listelediklerimizden en çok hangisine şaşırdınız?

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