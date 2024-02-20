Bir basketbol topu en fazla ne kadar olabilir dersiniz? 1.000 TL? 3.000 TL? 5.000 TL? Hayır, 80.000 TL! Üstelik bu basketbol topunda hava bile yok. Yani bir basketbol topunu, top yapan en önemli şeylerden biri yok. Nasıl ya?

Geçen sene 3D baskılı, havasız basketbol topu prototipi Wilson markası tarafından tanıtılmıştı ve sınırlı sayıda satışa sunulacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz 16 Şubat’ta ise satışa çıktı ve dakikalar içinde tükendi! Üstelik 2.500 dolar, yani neredeyse 80.000 TL olmasına rağmen.

Tripofobisi olanların muhtemelen bakmakta bile zorlanacağı bu havasız top; boyut, ağırlık ve zıplama gibi özellikleriyle diğer basketbol toplarıyla tam olarak aynı. En büyük farkı ise az önce belirttiğimiz gibi içinde hava olmaması. Dilerseniz bu ilginç topu daha yakından inceleyelim.

Havasız basketbol topu, bir sene boyunca geliştirildikten sonra basketbol tutkunlarıyla buluştu.

Ünlü spor markası Wilson; iç hava basıncı yerine yapısal sağlamlığı kullanarak sıçrama yapan ve içinde hava olmayan “Wilson Airless Gen1” adındaki havasız basketbol topunun prototipini ortaya çıkardı ve bir senedir üstünde birçok geliştirme yaptı.

Geleneksel bir basketbol topundaki dikişlerin rolünü üstlenmek için kanallara delikler eklendi. Havasız olmasının yanı sıra petek görünümüyle ön plana çıkan top, EOS P396 SLS 3D yazıcıda üretildi. En sonunda ise yumuşatma, boyama ve mühürleme gibi süreçlerden geçerek bu gördüğümüz hâlini aldı.

"Wilson Airless Gen1" tanıtım videosu:

Havasız basketbol topu konusunda farklı görüşler var.

Siyah, kahverengi ve kırık beyaz (boyasız hâli zaten bu şekilde) üretilen “Airless Gen1”ın tasarımı çığır açıcı olsa da kullanışlı olup olmadığı konusunda özellikle oyuncular tarafından fikir ayrılıkları var elbette.

Bazı oyuncular, havasız basketbol topunun gerçek bir top hissini asla vermeyeceğini ya da açık havada verimli bir şekilde kullanamayacağını, içine hava dolduğu anda oradan oraya savrulacağını düşünüyor. Bazıları ise havasız topların, yeni nesil basketbol toplarının geleceği olabileceğini düşünüyor.

Yaklaşık 80.000 TL olan "Wilson Airless Gen1", satışa çıktığı anda stokları bitti.

Endişeler olsa dahi tutkunlar, 2.500 dolarlık ürünü; hiç beklemeden, dakikalar içinde tüketti bile. Wilson, topun kitlelere yönelik olmadığını kabul ediyor fakat hem üretim maliyetlerinin şu anda pahalı olduğunu hem de geliştirme sürecinin devam edeceğini ve son üretilen topların bunlar olmayacağını belirtiyor.

Şirketin Küresel Araştırma ve Geliştirme Direktörü Kevin Krysiak, 3D baskıyla akla gelebilecek her şey üretilebilse de zıplayan, dayanıklı, kavramaya uygun ve geleneksel deri toplardan daha sürdürülebilir malzemelere sahip bir şey üretmeye çalıştıkları için daha çok geliştirmeye ve zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

Marka veya NBA bu konuda resmî bir açıklama yapmasa da heyecanlı basketbol tutkunları, bir süre sonra maçlarda standart olarak kullanılacak top hâline gelmesi konusunda hevesli. Bekleyip göreceğiz. Siz bu havasız basketbol topunu nasıl buldunuz?

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