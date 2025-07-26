Böcek Films ile AiMAN!A Studios, savunma sanayi devi HAVELSAN için bir kısa film oluşturdu. Bu kısa filmi özel kılan şey, tamamen yapay zekâ ile üretilmiş olmasıydı.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden HAVELSAN ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Böcek Films ile AiMAN!A Studios, HAVELSAN'ın yaptığı çalışmaları anlatan kısa bir film yayımladı. Bu film, Türkiye’de savunma teknolojilerini konu alan ilk yüzde 100 sinematik yapay zekâ prodüksiyonu olarak tarihe geçti.

HAVELSAN için oluşturulan film, oldukça kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıktı. Zira bu film kapsamında HAVELSAN'ın geliştirdiği savunma sanayi araçları, yapay zekâ teknolojileri ile yeniden oluşturuldu. Hatta sadece 2 dakika 38 saniye uzunluğundaki bu film için 15 binden fazla görüntü oluşturuldu.

Sadece 3 haftada hazırlandı

"HAVELSAN 2025 AI Film" isimli yapım, yapay zekâ teknolojilerinin dizi ve film sektörünü nasıl etkileyeceğini göstermesi açısından da oldukça dikkat çekici. Zira prodüksiyon ekibi, bu projeyi baştan sona 3 hafta gibi kısa bir süre içerisinde tamamladı. Tamamen dijital ortamda hazırlanan film, maliyet ve zaman açısından büyük tasarruf sağlamış oldu.

Haberimizi noktalarken, HAVELSAN filminin arkasındaki ekipten de bahsedelim. Böcek Films, projenin yapımcılığını üstlenirken AiMAN!A Studios ise uygulayıcı prodüksiyon işleri ile ilgilendi. Ertuğ İlhan ile Cüneyt Özen'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin yapay zekâ sanat yönetimi ise Deniz Türkeri tarafından gerçekleştirildi.