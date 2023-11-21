Oyuncular şimdi Haydut Çağrısı'na katılarak ömür boyu yetecek kadar ücretsiz premium para birimi kazanabilirler.

Yayıncı The 4 Winds Entertainment ve Geliştirici MY.GAMES bugün, HAWKED'un Türkiye ve Arap dünyasındaki başarılı bir PC ve Platformlar Arası Açık Beta sürecinin ardından Erken Erişim aşamasına gireceğini duyurdu. HAWKED, 30 Kasım tarihinde PC'de MY.GAMES Launcher ve Steam üzerinden oynanabilecek.

Konsol sürümününse 2024'ün başlarında çıkması planlanıyor. Hazine avcılığının eğlenceli dünyasına dalmayı düşünen oyuncular, katılımcı sayısına göre daha büyük ödüller veren Haydut Çağrısı'na kaydolabilirler. Türkiye için yerelleştirilmiş deneyimler sunan The 4 Winds Entertainment, ayrıca bölgesel oyuncuları için birçok oynanış deneyimi iyileştirmesi üzerinde de çalıştı.

Nedir bu Hawked?

HAWKED, tek başına veya en fazla üç kişilik takımlar halinde Sürgünada denilen ıssız bir adadan eser çıkarmak için yarıştığın bir hazine avı ve nişancı oyunudur. Oyuncular (yani Haydutlar) canavarlarla ya da diğer oyuncularla savaşarak, bulmacaları çözerek ve tuzaklardan kaçarak erişilebilen eserleri ele geçirip adadan gönderebilmek için birbirleriyle yarışır.

Eserleri başarıyla adadan ilk gönderen takım o eli kazanıyor. Oyuncular, her oturumdan eli dolu dönebilmek için daha küçük hazineleri gönderebilir ve karakterlerini geliştirmekte kullanabilecekleri değerli kaynaklarla adadan (ölü ya da diri) ayrılmayı seçebilir.

Adice Dövüş

PvPvE karşılaşmalarda diğer oyuncular ve canavarlarla kapışmak için adanın her köşesinden silahları ve mermileri topla. Rakiplerini alt etmek için bulunduğun mekânı avantaja çevir ve gizli taktikler uygula. Diğer oyuncular bulmacaları çözerken onlara pusu kur veya diğer takımları mezarlara çekerek buralardaki tuzakları avantaja çevir. Eserleri kapmaya giden yolda her türlü taktiğe ve numaraya başvurabilirsin.

Haydut'unu Özelleştir

HAWKED'da karakterini detaylıca özelleştirebilirsin. Oyuncular çeşitli kıyafetler, saç tarzları ve renklerinden oluşan devasa bir dolap ile karakterlerinin görünüşlerini özelleştirebilir. Ayrıca eser, teçhizat ve takviyeleri de farklı şekillerde kombinleyerek hayallerindeki hazine avcısını oluşturabilir ve diledikleri oynayış tarzını seçebilirler.

Adada bulunan eserler kuşanılabilir. Bu eserler, eğildiğinde çalılığa dönüşme yeteneği ya da yakındaki düşmanlara karşı altıncı his kazanma gibi pasif bonuslar verir. HAWKED'da şu an 18 tür eser var. Oyuncular tek seferde üç eser birleştirebilir. Tüm eserler çeşitli nadirlik seviyelerinde bulunabilir ya da bu seviyelere yükseltilebilir.

Oyuncular bu eserleri bumerang, açılabilir siper, gözcü şahin gibi 16 tür teçhizatla birlikte kullanarak karakterlerini istedikleri gibi özelleştirebilir ve oynayabilir. Teçhizatlar ve Eserler, oyunun sosyal alanı Fevriâlem'de hazine satarak ya da parçalayarak elde edilen değerli kaynaklarla yükseltilir. Oyuncular HAWKED'da, ister gizli suikastçı ister takım destekçisi olarak yarattıkları Haydut ile adaya ayak basabilir.

Sürekli Değişen Bir Ada

Oyuncuların görevi, yeni keşfedilmiş, define ve ganimet dolu Sürgünada'yı keşfetmektir. Ancak adayı işgal eden kötü ve pullu Arakçılar, buradan kolay kolay vazgeçmeyecekler. Oyuncuların her oturumda adanın farklı bölgelerinde yarışmaya zorlandığı Sürgünada, kocaman ve değişken bir haritadır. Hazineler ve eserler ise bubi tuzaklarıyla dolu tapınak ve harabelerde gizlidir.

Oyuncuların bulmaca dolu kapıları açıp muazzam defineler bulabilmek için akıllarını da kullanmaları gerekecek. Karşılaşmalar arasında, sırtında hazine dolu mahfe taşıyan devasa bir Arakçı Konvoyu gibi dinamik etkinlikler de bulunuyor. Oyuncular bu baş canavarı yenerek taşıdığı eseri ele geçirebilir. Sürgünada; gelen güncellemeler, sınırlı süreli etkinlikler ve sezonlarla değişim geçirecek.

Bölgesel fiyatlandırmayla gelecek.

HAWKED'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke için bölgesel fiyatlandırma politikası uygulanacak. Türkçeleştirilen oyun içi altyazılar ve menülere her bölgeden erişim sağlanarak erişilebilirlik, bölgesel sınırların ötesine taşınacak ve dünyanın farklı köşelerinden oynayan oyunculara anadillerinde içerik sunulacak.

Erken Erişim aşaması, tutkuyla geliştirilen üçüncü şahıs hazine avı ve nişancı oyununun tam sürümüyle çıkmasına giden yolda önemli bir dönüm noktası. HAWKED'un Erken Erişim kararını The 4 Winds Entertainment Ürün Pazarlama Müdürü Uğur Ülger şöyle açıklıyor:

“HAWKED ile hedefimiz, yetersiz hizmet alan topluluklar ile küresel izleyici kitlesi arasında kültürel bir köprü oluşturma misyonumuzu daha da ileriye taşımak. Bu yaz HAWKED Açık Beta büyük bir başarı elde etti ve bu PC Erken Erişim aşaması, 2024'ün ilk çeyreğinde lansmana giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak. Lokal topluluklarımız için, Türkçeleştirilmiş içerik üretimine ve ürünlerimizi daha uygun fiyatlarla sunmaya kendimizi adadık. Hedefimiz HAWKED'u, mevcut en eğlenceli, en kolay erişilebilir hazine avı ve nişancılık oyunu haline getirmek. Topluluklarımızın bu maceranın bir parçası olmasından çok mutluyuz.”

Erken Erişim’e neden katılmalısınız?

Erken Erişim'e katılımı daha da teşvik etmek adına The 4 Winds Entertainment ve MY.GAMES, "Haydut Çağrısı" kampanyasını başlattı. Çağrı sırasında kaydolan oyuncular hem ödüller kazanacak hem de ömür boyu yetecek kadar premium para birimi de dahil olmak üzere özel ödüller kazanma fırsatları yakalayacaklar.

Ne kadar çok kişi katılırsa ödüllerin ve fırsatların kalitesi de o kadar yüksek olacak. Oyuncularımız haydut olarak oynasa da birlik olmanın da kendine has avantajları var. Haydut Çağrısı hakkında daha fazla bilgiye web sitesinden ulaşılabilir. Haydut Çağrısı'na katılan herkes kampanya sırasında kilidi açılan ödüllere ek olarak 7 Günlük GRAIL+ premium hesap sahibi olacak.

HAWKED'un tam sürüm çıkışıyla ilgili daha fazla haber çok yakında paylaşılacak. En yeni haberler ve güncellemeler, oyunun resmî web sitesi ve sosyal medya kanallarından paylaşılacak.