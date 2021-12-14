İddia: Katar-Türkiye Anlaşmasında Dolar 22 TL Olarak Alındı

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Katar ve Türkiye arasında uzatılan swap anlaşmasında 1 doların 22 TL olarak alındığını öne sürdü.

Haftalardır Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle para birimize karşı değer kazanmaya devam eden dolar, son olarak 14 barajını da aşarak 14,61 TL ile tarihi bir rekora imza atmıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek dolar kuru rekorunu üst üste kırmaya devam eden dolar hakkında bugün oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Türkiye’nin Katar ile uzattığı Türk Lirası – Katar Riyali takas (swap) anlaşmasında 1 doların 22 Türk Lirası olarak sabitlendiğini öne sürdü. Cüneyt Özdemir’in programına katılan Şeref Oğuz, swap anlaşması hakkında şu bilgileri de paylaştı:

Şeref Oğuz'un iddiası:

(İddia 13.19'da)

“Katar'la swap anlaşması yaptık. Biz onlara lira vereceğiz, onlar bize kendi paralarını verecek. Orada da değiş tokuş sırasında bir ölçü almak durumundasınız, kaç liradan bunu yapacağınızı. Bu önümüzdeki dönemde swap anlaşması bitene kadar geçerli olmak üzere Türk Lirası'nı sabitlemişler.”

Bunun yanı sıra Oğuz, anlaşmanın süresinin ne kadar olduğunun da belli olmadığını dile getirerek “Bunun ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çıtayı yukarı çıkardı. Şimdi herkes, 'acaba yaptığım anlaşmaları, yeni imzaladığım anlaşmaları bir kez daha yapabilir miyim' diye düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

Swap anlaşması nedir?

Doğrudan Türkçe’ye çevirdiğimizde ‘takas’ anlamına gelen swap, iki tarafın belirli bir vadeyle farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Vade sonundaysa işlem tersine çevriliyor.