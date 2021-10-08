Dijital film-dizi platformu HBO Max, son haberlere göre Türkiye'ye kesin olarak giriş yapacak.. Platform, 2022 yılında Türkiye ve daha birçok ülkede hizmete açılacak. Bu yazımızda sizler için izleyebileceğiniz en iyi HBO Max filmlerine göz atıyoruz.

8 Kasım 1972 yılında kurulan ABD’nin önde gelen televizyon kanal grubu olan HBO, dijital medya platformlarının gelişimini sürdürmesi ile birlikte HBO Max adı altında dijitalde de hizmet vermeye başladı. İçerisinde oldukça başarılı dizi, film ve daha birçok içerik bulunduran HBO Max, Türkiye’ye de gelecek. Kullanıcılar HBO Max’te hangi içerikler ve filmler olduğunu merak ediyor. İşte HBO Max üzerinde izleyebileceğiniz en iyi 10 film:

En iyi HBO Max Filmleri:

Dunkirk

Tenet

Blade Runner 2049

Kara Şövalye(The Dark Knight)

Ford v Ferrari

Oblivion

İnception

Zack Snyder’s Justice League

The Suicide Squad

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)

Bir savaş draması: Dunkirk

Yönetmen: Christopher Nolan

Tür: Tarih, Aksiyon, Dram

Rotten Tomatoes: 92

IMDb: 7.8

Oyuncular: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

Gerçek bir olayı anlatan Dunkirk, İkinci Dünya Savaşı zamanlarında geçmekte. Mayıs 1940’da Alman kuvvetleri, müttefikleri Dunkirk sahiline hapsederek Fransa’ya doğru ilerlemeye koyulur. Dunkirk sahilinde hapsolan Fransız, İngiliz, Hollandalı ve Belçikalı askerleri, müttefiklerin hava, kara ve deniz kuvvetlerini kullanarak kurtarmaya çalışır. Oldukça ciddi ve az konuşmalı geçen filmin uzunluğu ise 1 saat 47 dakika.

Nolan'ın zamanla oynadığı son filmi: Tenet

Yönetmen: Christopher Nolan

Tür: Aksiyon, Bİlim Kurgu

Rotten Tomatoes: 70

IMDb: 7.4

Oyuncular: Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki

Zaman temasını kullanmayı seven Christopher Nolan’ın aynı temayı kullandığı bir başka film ise 2020 yapımı Tenet oluyor. 2 buçuk saatlik bu uzun mu uzun filmde zaman kavramları iç içe geçiyor, izleyici garip ve beyin yakan olayları anlamaya çalışıyor. Tenet filminde adını ve geçmişini bilmediğimiz bir casus olan ana karakterimiz, gerçek zamanın ötesine geçilen, bol bol zaman bükülmesinin görüldüğü oldukça büyük bir tehdit karşısında dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir operasyonda yer alıyor.

Blade Runner 2049

Yönetmen: Denis Villeneuve

Tür: Aksiyon, Gizem, Bilim Kurgu

Rotten Tomatoes: 88

IMDb: 8.0

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armes

Blade Runner 2049, 1982 yapımı ilk Blade Runner’ın 30 sene sonrasında geçiyor. Bilim Kurgu öğelerinin, ilgi çekici renkler ve atmosferin yer aldığı filmde Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan Memur K, saklı bir sırrın açığa çıkarması sonrası, olan biteni anlamak ve kaosu önlemek için eski ödül avcılarından birisi olan Rick Deckard’ı bulup ondan yardım ister. Filmin Sony tarafından vizyona girmeden önce +18 içerikler dolayısıyla bazı kısımlarının sansürlendiği fark edilmişti. Bu sansür konusu filmin çıktığı dönemde gündeme oturmuştu.

Kara Şövalye(The Dark Knight)

Yönetmen: Christopher Nolan

Tür: Aksiyon, Suç

Rotten Tomatoes: %94

IMDb: 9.0

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Oldukça başarılı ve popüler olan Kara Şövalye(The Dark Knight) üçlemesinin 2008 yapım ikinci filmi, Gotham şehrini büyük bir tehlike ve kaosa sürükleyen kötü karakter Joker ve Gotham’ın kurtarıcısı rolünü üstlenecek kahramanımız Batman’in arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Filmin çekimlerinden sonra yüksek dozdan ölü bulunan Heath Ledger, bugün hala çoğu sinema severin en iyi Joker’i durumunda. Üçlemenin bir önceki filmi Batman Begins ve üçüncü filmi ise Kara Şövalye Yükseliyor(The Dark Knight Rises)’ı da izleyerek üçlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ford v Ferrari

Yönetmen: James Mangold

Tür: Aksiyon, Biyografi

Rotten Tomatoes: %92

IMDb: 8.1

Oyuncular: Matt Damon, Jon Bernthal, Christian Bale

Film, izleyenleri 60’lı yıllara geri götürüyor. 24 saat süren ünlü Le Mans yarışlarında Ferrari ön plandayken, en büyük rakibi olacak Ford, bu yarışta Ferrari’yi alt etmek için sürücü Ken Miles ve otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby’i görevlendirir. İşte bu filmde bu ikilinin bu yarışa hazırlanma hikayesine tanık oluyoruz.

Oblivion

Yönetmen: Joseph Kosinski

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Rotten Tomatoes: %53

IMDb: 7.0

Oyuncular: Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough

Oblivion, bizleri 2077 yılına götürüyor. 60 yıl önce Scavengers-Scavs adı verilen uzaylı istilacılar tarafından istila edilen Dünya gezegenine keşif görevi için giden ve Tom Cruise tarafından canlandırılan Jack Harper’ın bilim kurgu ve aksiyon dolu macerasına tanık oluyoruz. Tom Cruise ve bilim kurgu severler, 2 saat 4 dakika uzunluğundaki Oblivion’u kaçırmayın!

Inception

Yönetmen: Christopher Nolan

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Rotten Tomatoes: %87

IMDb: 8.8

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Joseph Gordon-Levitt

Christopher Nolan’ın en popüler filmlerinden birisi olan Inception, üstün yetenekli hırsız Dom Cobb, rüya görme anında bilinçaltındaki gizli bilgileri veya sırları çalabilmektedir. Bu yeteneği yüzünden aranan biri haline gelen Cobb, bu durumdan kurtulmak için takımıyla hırsızlık yapmak yerine bir bilgi yerleştirmek üzerine işe koyulur. Beyin yakan filmler arasında oldukça popüler bir yeri olan İnception, sinema tarihinin en başarılı filmleri arasında yer alıyor.

Zack Snyder’s Justice League

Yönetmen: Zack Snyder

Tür: Aksiyon, Macera

Rotten Tomatoes: %71

IMDb: 8.1

Oyuncular: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot

Batman ve Wonder Woman, Superman’e olanlardan sonra ortaya çıkan Steppenwolf ve ordusu Parademos’a karşı büyük bir süper kahraman ekibi toplamaya karar verir. The Flash, Aquaman ve Cyborg’u da yanına alan ve büyük bir ekip olurlar. Yaklaşık 4 saat süren Zack Snyder versiyonu, sizlere soluksuz bir aksiyon, macera deneyimi yaşatabilir.

The Suicide Squad

Yönetmen: James Gunn

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Rotten Tomatoes: %90

IMDb: 7.3

Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena

2021 yapımı yeni Suicide Squad olan The Suicide Squad, ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesinden çıkarılan ve görevlendirilen süper kötülerin oluşturduğu bir timin hikayesini anlatıyor. Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard ve Javelin karakterlerini içeren film, komedi unsurlarıyla da birlikte yüksek puan almayı başardı.

Esaretin Bedeli(Shawshank Redemption)

Yönetmen: Frank Darabont

Tür: Dram, Polisiye

Rotten Tomatoes: %91

IMDb: 9.3

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

IMDb üzerinde tüm zamanların en yüksek puanlı filmi olan Esaretin Bedeli, suçsuz olsa da Shawshank Hapishanesi’nde müebbet hapse mahkum edilen banker Andy Dufresne’nin ve etrafındakilerin hikayesini konu alıyor. Andy, orada tanıştığı arkadaşı Red ve diğerleri ile çeşitli maceralara atılıyor ve olaylar dallanıp budaklanıyor. 7 dalda Oscar'a aday gösterilen en yüksek puanları toplayan Esaretin Bedeli filmini Türkiye’ye de gelecek HBO Max üzerinde izlemeniz mümkün.

HBO Max filmleri yazımızın sonuna geldik. Sizin listeden beğendiğiniz filmler var mı? HBO Max, Türkiye’ye gelince izleyecek misiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.