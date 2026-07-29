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TikTok Çılgınlığı HBO Max’e de Sıçradı: Uygulamaya Dikey Kısa Videolar Geldi!

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HBO Max’e TikTok benzeri kısa video özelliği geldi. Bu videolarda kullanıcılara; film ve dizi sahneleri, fragmanlar ve özel içerikler gösterilecek.

TikTok Çılgınlığı HBO Max’e de Sıçradı: Uygulamaya Dikey Kısa Videolar Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sosyal medya dünyasını değiştiren TikTok’un kısa video formatı, yalnızca bu tarz platformlara değil, aklınıza gelebilecek her türden uygulamaya entegre olmaya başlamıştı. Şimdi ise bunlara Türkiye’de de çok popüler olan HBO Max eklendi. HBO Max’e kısa videolar geldi.

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Yayınlanan son güncellemeye göre HBO Max, TikTok, Instagram ve YouTube benzeri bir kısa video özelliğini mobil uygulamasına dahil etti. İsmi ise HBO Max Shorts olarak açıklandı. Özelliğin şimdilik sadece ABD’de sunulduğunu belirtelim. Henüz ülkemizde yok.

İçerikten Görseller

TikTok Çılgınlığı HBO Max’e de Sıçradı: Uygulamaya Dikey Kısa Videolar Geldi!
hbo

Film, dizi sahneleri, fragmanlar ve özel içerikler gösterilecek

hbo

HBO Max’in yeni özelliğinde platformun geniş kütüphanesinden seçilen dizi ve film sahneleri, fragmanlar ile özel bonus içerikler kullanıcılara dikey formatta sunulacak. Tüm bu içerik akışı, kullanıcının geçmiş izleme alışkanlıkları ve tercihleri temel alınarak geliştirilen bir algoritma tarafından yönetiliyor.

Şirket bu hamleyi sadece vakit geçirtmek için değil, aynı zamanda kullanıcıların yeni dizi ve filmleri daha hızlı keşfetmesi için bir araç olarak da konumlandırmış. Her kısa videoda kullanıcılar, izledikleri sahnenin ait olduğu bölüme doğrudan geçiş yapabiliyor veya ilgili yapımı daha sonra izlemek üzere listelerine ekleyebiliyor. Söz konusu özellik, mobil uygulamanın alt gezinti menüsündeki "Shorts" simgesi üzerinden ziyaret edilebiliyor.

HBO Max’in mobil uygulamaya getirdiği tek yenilik dikey videolarla sınırlı kalmadı. Şirket, kullanıcıların doğrudan doğal şekilde sorular sorarak dizi veya film bulabilmesini sağlayan "konuşmaya dayalı arama" yapay zekâ özelliğini de tanıttı. Kullanıcılar klasik anahtar kelimeleri aratmak yerine, tıpkı bir sohbet robotuyla konuşur gibi spesifik ve doğal ifadelerle içerik tavsiyesi isteyebiliyor.

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