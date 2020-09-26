Hearts of Iron IV'e Türkiye ve Atatürk Geliyor

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan strateji oyunu Hearts of Iron IV’e yeni eklenecek liderler arasına Atatürk’ü ekleyen güncelleme açıklandı. Yorumlarda Atatürk’ün oyundaki en güçlü liderler olacağı açıklanırken , Türkiye’nin oynanışı da oldukça değişiklik gösterecek.

Hearts of Iron serisi ve bağlantılı olduğu diğer oyunlar oldukça farklı bir strateji deneyimi sunuyor. 1300 yılında Hazar kıyısında çadırda yaşayan 2-3 bin kişilik topluluklara bile yer veren ve oldukça detaylı olan seride, 20. yüzyılı ise Hearts of Iron IV’te yaşıyorduk.

Oyuna gelecek olan güncelleme ile oldukça etkili bir lider eklenecek: Mustafa Kemal Atatürk. “Father of the Turks/Türklerin Babası” unvanıyla oyunda yer alacak olan lider, oyundaki en güçlü lider olacak.

Atatürk, HoI IV’ün en güçlü lideri olacak

Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Türkiye de 1930’lar ve 1940’larda geçen senaryolarda seçilebilir hale gelecek. Türkiye ile birlikte ülkemizin kurucusu da olan Mustafa Kemal Atatürk oyuna eklenecek. Twitch yayınlarındaki yorumlar, Atatürk’ün en güçlü lider olacağı yönünde.

Atatürk, lider olarak ülke içerisindeki istikrarı %30 yükseltecek. Ayrıca askeri komuta kademesi ve politik danışman giderlerini de %30 azaltacak. Ekonomi yasaları ve askeri kanunlar da normalden %25 daha ucuz olacak. Tek dezavantajı ise 1939 yılında liderin oyundan çıkıyor olması.

Oyunda yer alacak diğer Türk liderler ise İsmet İnönü, Celal Bayar, Şefik Hüsnü ve Fevzi Çakmak olacak. Bu isimlerin temsil ettiği görüşler de Türkiye’yi daha önceki oyunlara kıyasla daha aktif hale getirecek gibi duruyor.

Battle for the Bosporus geliyor

Ek paketin adı Battle for the Bosporus yani İstanbul Boğazı için Savaş olacak. Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkeler de bu paketle birlikte oyundaki yerlerini alacak. Böylece bu ülkeleri de oyundaki farklı senaryolarda kontrol edebilmek mümkün hale gelecek.

Yeni ek pakette Türkiye ile ilgili müzikler, Balkan ve Türk ordularına ait yeni modellemeler ve yeni ülkelere ait seslendirmeler yer alacak. Güncelleme 15 Ekim’de çıkacak.