Hennessey Venom F5, son yapılan denemede yolların gördüğü en hızlı hiper otomobil olmayı başardı.

Son dönemde hiper otomobil pazarı oldukça hareketli ve pek çok heyecan verici model peş peşe geliyor. Yakın zamanda 1064 beygirlik Chevrolet Corvette ZR1'i, Zeekr 7X'i ve Red Bull'un hiper otomobili RB17'yi görmüştük. Şimdi de Hennessey, neler yapabileceğini göstermek için Venom F5 modelini standart yollarda hız testine soktu.

Venom F5, herhangi bir şekilde hız testi için özel hazırlanmamış ya da temizlenmemiş olan, standart bir yolda yapılan testlerde saatte 357 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Bu hem 800 metrede dünya rekoru oldu hem de firmanın başarısının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Yol rekoru artık onda

Hennessey Kurucu ve CEO'su John Hennessey, yaptığı açıklamada, "Bu, testlerde Venom F5'i saatte 200 milin üzerinde hızda kullanma fırsatımın olduğu ilk seferdi. Bu kadar hızlı gitmeyi amaçlamamıştım ancak hiper otomobilimizin gücü ve ivmesi kelimelerle anlatılamaz olduğu için şaşırmadım. Test sürücümüz David Donahue, mesafe için bir Dünya Rekoru hızı bile elde etmiş olabilir; bu hızda giden başka bir üretim arabasından haberdar değilim. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, hava serinlediğinde NASA'ya geri döneceğiz, çünkü F5'in daha da hızlı olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Hennessey Venom F5 daha önce pist üzerinde yapılan testlerde saatte 482 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı. Öte yandan Henessey'den gelen açıklamalara göre yaz ayları bu tür testler yapmak için uygun değil ve kış aylarında, araçtaki geliştirmeler ile birlikte yeni bir rekor görebiliriz.