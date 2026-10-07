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Her Araçta Bulunması Gereken Hayat Kurtarıcı 8 Aksesuar

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Aracın içinde telefon tutacağından şarj kablosuna kadar birçok aksesuar bulunduruyor olabilirsiniz. Ancak bazı ekipmanlar, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda oldukça önemli olabiliyor.

Her Araçta Bulunması Gereken Hayat Kurtarıcı 8 Aksesuar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Gece bir anda yolda kaldıysanız veya aracınızda bir sorun oluştuysa birkaç ufak ama etkili ekipman sayesinde sorunlarınızı pratik bir şekilde halledebilir, daha büyük sorunları da kolaylaştırabilirsiniz.

İşte hayat kurtaran ve her araçta bulunması gereken o aksesuarlar…

İçerikten Görseller

Her Araçta Bulunması Gereken Hayat Kurtarıcı 8 Aksesuar
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1. İlk yardım çantası

ChatGPT Görseli 28 Eyl 2026 15_56_37 İlk yardım çantası, her araçta bulunması gereken temel ekipmanların başında geliyor. Ufak bir kesikten ciddi bir yaralanmaya kadar birçok durumda ilk müdahale için en gerekli malzemeleri tek yerde topluyor. İlk yardım çantasının içindeki malzemelerin de kullanılabilir ve eksiksiz olması oldukça önemli.

2. Üçgen reflektör

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Üçgen reflektör, en az ilk yardım çantası kadar önemli bir ekipman. Yolda kalma durumunda diğer sürücülerin sizi fark etmesini sağlamak için kullanılıyor. Güncel mevzuata göre motorlu araçlarda reflektif ve ikaz amaçlı ekipmanlar da düzenlenmiş durumda. Bagajın altında değil, hemen ulaşılabilir bir yerde tutmayı da ihmal etmemek gerekiyor.

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3. Ufak yangın söndürücü

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Her araçta olmazsa olmaz bir diğer ekipman da yangın söndürme tüpü. Motorda veya elektrik sisteminde meydana gelebilecek bir yangının hızlı büyümesini engellemek için her araçta bir tane yangın söndürücü bulundurmak gerekiyor. Bununla ilgili ülkemizde zorunluluk da bulunuyor.

4. Lastik şişirme kompresörü

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Lastiğin basıncı düştüğünde pratik bir şekilde hava basmak, sizi oldukça rahatlatabilir. Özellikle küçük bir 12 volt kompresör, benzin istasyonunun veya bir lastikçinin olmadığı ortamlarda lastiği uygun basınca getirmek için oldukça kullanışlıdır.

5. Akü takviye cihazı

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Bir araçta akünün bitmesi, belki de yaşanabilecek en sinir bozucu sorunlardan biri. Aracınız tek bir düğmeyle çalışırken akünün bitmesi halinde tüm konfor bir anda ortadan kalkıyor. Taşınabilir akü takviye cihazları da tam da bu yüzden oldukça kullanışlı. Klasik takviye kablosunun aksine başka bir otomobile ihtiyaç duymadan çalışabilen modeller de bulunuyor.

6. El feneri

el feneri

Şimdiki telefonlarda el fenerinin bulunması, araçta bir el feneri bulundurmaktan sizi alıkoymamalı. Gece saatlerinde yol kenarında kaputu açtığınızda veya lastikle uğraştığınızda güçlü bir el feneri çok daha kullanışlı olabilir.

7. Çekme halatı

Çekme halatı

Aracın çalışmadığı ve güvenli bir noktaya taşınması gerektiği durumlarda çekme halatı işinize yarayabilir. Ancak otomatik şanzımanlı, dört çeker, hibrit veya elektrikli otomobillerin çekilme yöntemi birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden çekme işleminden önce aracın kullanım kılavuzuna bakmak önemli.

8. Basit bir araç takım seti

araç takım seti

Son olarak bagajda küçük bir takım setine yer açmak da mantıklı olacaktır. Pense, tornavida, kablo bağı ve birkaç temel el aleti basit bir sorunu çözmek veya geçici bir onarım yapmak gerektiğinde işinizi kolaylaştırabilir. Zaten güncel düzenlemelerde bazı araçlar için pense, tornavida ve uygun yedek ampul gibi malzemeler de araç ekipmanları arasında yer alıyor. Yani klasik “takım çantası” sandığınızdan daha kullanışlı olabilir.

Özellikle ilk yardım çantası, reflektör, yangın söndürücü, lastik ekipmanı ve el feneri gibi ürünler yalnızca konfor sağlamakla kalmıyor, beklenmedik durumlarda doğrudan güvenliğinize katkı sağlayabiliyor.

Otomobilinizin bagajında onlarca ürün taşımak yerine birkaç doğru ekipman, normal bir günde gereksiz gibi görünürken en kötü anda hayatınızı ciddi şekilde kolaylaştırabilir.

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