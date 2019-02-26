Oldukça nadir görülen bir gök olayı olan Süper Kanlı Ay, gerçekleştiği sırada Ay'a göktaşlarının çarpmasıyla daha da ilginç bir hal alıyor. Gelin bu olaya daha yakından bakalım.

Tam Ay Tutulması ve Süper Ay’ın aynı geceye denk gelmesinin yanı sıra, geçtiğimiz ay bir gök olayı daha meydana geldi ve beklenmedik bir göktaşı Ay’a çarptı. Bu kozmik tesadüfler silsilesi, yeni bir bilgiyle daha da ilginç bir hâl aldı. Yapılan tespitlere göre bundan tam 19 yıl önce benzer bir gök olayı yine yaşanmıştı.

21 Ocak 2000 tarihinde bir göktaşı, nadir bir gök olayı olan Süper Kanlı Ay’ın tam ortasında Ay’a çarpmıştı. İtalyan gökbilimci Costantino Sigismondi, 2000 yılında gerçekleşen bu olaya tanık olmuş ve bu iki olayı karşılaştıran bir çalışma yayınlamıştı.

Sigismondi, bu iki tarihte meydana gelen bir gök olayına değinmişti: geleneksel Sagittarids/Capriconids göktaşı yağmuru. Her sene ocak ayında gerçekleşen bu meteor yağmurunun çok fazla bilinmemesinin sebebi ise gündüz meydana gelmesi ve atmosferde yanarak yok olduğu için görmenin neredeyse imkansız olması.