Süper Kanlı Ay Tutulması Sırasında Ay'a Göktaşı Çarptı

İlk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen olayda, Süper Kanlı Kurt Ayı tutulması sırasında uydumuz Ay'a bir göktaşı çarptığı ortaya çıktı.

National Geographic’te yer alan habere göre geçtiğimiz pazar gecesi yaşanan Süper Kanlı Kurt Ayı sırasında, son derece nadir bir olay gerçekleşti. Kuzey Yarım Küre’nin büyük bir kısmı tarafından gözlemlenebilen tutulma sırasında Ay yüzeyine bir göktaşı çarptı. Çarpan göktaşı, 1 saliselik bir parlama oluşturduğu için tutulma sırasında fark edilmedi. Ancak kayıtları izleyen gök bilimciler, yaşanan olayı doğruladı.

Göktaşının Ay yüzeyine çarptığında oluşturduğu patlamayı ilk olarak bir Reddit kullanıcısı fark etti. Olayın Reddit’te duyulması ile birlikte sosyal medyada yayılması uzun sürmedi. Gök bilimciler olayın bir göktaşı çarpması olabileceğine şüphe ile bakarken Toronto Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sara Mazrouei, ‘’Bölgeye has bir durum olabileceğinden şüpheleniyorum, belki de yalnızca kameradan kaynaklanmıştır.’’ açıklamasını yaptı.

Ancak tutulma sırasında elde edilen görüntülerin incelenmesi ile birlikte Ay’ın Dünya’ya göre batı yüzeyinde bulunan Byrgius krateri yakınında bir ışık parlaması olduğu keşfedildi. Yaklaşık 90 kilometre karelik alanda saliselik bir parlamaya neden olan çarpışma, net bir şekilde gözlemleniyordu. Ay’a Çarpan Gök Cisimlerini Tespit ve Analiz Sistemi (MIDAS), çarpan cismin 30 santimetre çapa ve 22 kilogram ağırlığa sahip olduğunu açıkladı.