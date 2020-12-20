Yayınlanan genelgeyle birlikte toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünün zorunlu hale gelmesiyle birlikte İstanbul'da toplu taşımada yeni bir dönem başlıyor. Buna göre 15 Ocak'tan itibaren HES kodu İstanbulkart ile eşleştirilmemiş kişiler, toplu taşımayı kullanamayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve toplu taşıma araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü zorunluluğu getiren genelge sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart ile HES kodunu birleştiren hamleye imza attı. Buna göre 15 Ocak tarihinden sonra HES kodu eşleştirmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren HES kodu eşleştirilmemiş kartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan kişiler, toplu taşıma kullanamayacak.

Toplu taşıma kullanımı geçici olarak engellenecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olması sebebiyle izolasyon sürecinde olması gereken ancak şehir içi toplu taşıma kullandığı tespit edilenlerin bilgileri yetkili makamlarla paylaşılacak. Bu kişilerin toplu taşıma kullanımı geçici olarak engellenecek.

İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'nın hem iOS hem de Android cihazlar için yayınladığı Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, e-Devlet üzerinden ya da SMS üzerinden alınan HES kodu, İstanbulkart ile eşleştirilecek.

HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme işlemi "kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" adresi üzerinden yapılabilecek. Eşleştirme işlemi konusunda destek almak isteyen İstanbullular, Alo 153 ile destek alabilecek.

HES kodu nasıl alınır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi HES kodunu alabilmenin üç farklı yolu bulunuyor: e-Devlet, HES uygulaması ve SMS. HES uygulaması telefonunuzda bulunmuyorsa ya da cihazınızı desteklemiyorsa e-Devlet üzerinden şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet uygulamasına ya da internet sitesine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

Kurumlar sekmesinden Sağlık Bakanlığı'na tıklayın.

Açılan sayfadan HES kodu üretme ve listeleme seçeneğine tıklayın.

Buradan kendiniz ve varsa 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodunu oluşturabilirsiniz.

HES kodunu SMS ile almak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle: