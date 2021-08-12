Hindistan'ın Gözetleme Uydusu Fırlatılamadı

Uzay programını hırsla yürütmeye devam eden Hindistan, Dünya yörüngesine yerleştirilmek üzere bugün (12 Ağustos) bir uydu fırlatma denemesi gerçekleştirdi. Uyduyu taşıyan roketin üçüncü aşaması ateşlenemeyince fırlatma işlemi başarısız oldu.

Bilindiği üzere uzay yarışında birçok ülke yeni roketler fırlatma girişimlerinde bulunmakta. Bunlardan kimisi başarılı olurken kimisi de milyonlarca dolarlık çalışmalara rağmen başarısız olabiliyor. Bunun en yeni örneğine Hindistan'da şahit olundu. Hindistan'ın, siklonlar ve başka doğal felaketler gerçek zamanlı olarak takip etmek adına Dünya yörüngesine fırlatmak istediği roketin bugün yapılan fırlatma denemesi başarısız oldu.

Ülkenin uzay ajansının aktardığı bilgiye göre roket, Hindistan'ın güneyinde bulunan Sriharikota uzay merkezinden fırlatıldıktan kısa bir süre sonra roketin üçüncü ve son ateşleme aşamalarında teknik bir arıza meydana geldi.

Uydunun yakında Dünya'ya düşmesi bekleniyor

Ajans, ateşleme arızasından sonra rokete ve uyduya ne olacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmazken Pallava Bagla adlı, ajans dışından bir uzman, durum hakkında "Üçüncü aşama ateşlenemediği için, yörüngeye oturması için gerekli olan irtifaya ulaşamadı. Yakında Dünya'ya düşecek." dedi.

Economic Times'a göre, fırlatılan bu yeni roket, 2001 yılından beri fırlatılan 14 sabit platform roketi arasında başarısız olan dördüncü roket. Hindistan, balıkların göç güzergâhından tutun fırtınıları ve selleri tahmin etmeye yardımcı olan uydu, iletişim ve uzaktan algılama teknolojileri geliştirmelerine imkan tanıyan bir uzay programı yürütmekte. Hükûmet, insanlı ilk uzay seyahatinin en geç 2022 yılında gerçekleştirileceğini söylüyor.